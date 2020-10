금천구립시니어합창단원 42명 모

10월28 ~11월4일 이메일로 응시원서 접수... 56세 이상 주민 또는 구 소재 사업장 사업주 또는 근로자 참여 가능

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 어르신들의 여가활동 증진과 문화향유 기회를 확대하기 위해 금천구립시니어합창단을 창단, 10월26일부터11월4일까지 단원 총 42명을 모집한다.

지원 자격은 56세 이상(1964년11월1일 이전 출생자) 주민 또는 구 소재 사업장의 사업자 및 근로자 중 평소 노래에 관심이 있고 지역사회에 봉사할 수 있는 사람이다.

참여를 희망하는 사람은 금천구 홈페이지 ‘고시공고’란에서 응시원서를 내려 받아 작성 한 후 이메일(syhigh3@geumcheon.go.kr)로 제출하면 된다.

신청자를 대상으로 11월11일 실기와 면접을 거쳐 합창단원을 최종 선발한다. 구립시니어합창단 창단식은 11월 말에 진행될 예정이다.

합창단원으로 선발 되면 매주 1회 정기연습, 매년 정기연주회 1회, 금천구 각종 행사 참여, 지역사회 봉사활동 등 다양한 활동에 참여하게 된다.

유성훈 금천구청장은 “금천구립시니어합창단이 창단되면 지역 어르신들에게 음악을 통한 건전한 여가 생활과 자기계발 기회를 제공할 뿐 아니라, 지역사회 참여 기회를 확대해 어르신들에게 큰 활력소가 될 것”이라고 전했다.

자세한 사항은 구 홈페이지를 확인하거나, 금천구청 문화체육과에 문의하면 안내받을 수 있다.

