건축가 유현준 교수 '포스트 코로나 시대 공간' 강의

강남구, 유현준 건축가 초청 온·오프라인 북콘서트

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 28일 오후 6시40분부터 강남구민회관에서 유현준 홍익대 교수를 초청해 ‘포스트코로나 시대의 공간’을 주제로 한 온·오프라인 북콘서트를 개최한다.

이번 북토크는 강남구립도서관이 진행하는 인문학 콘서트 ‘강남구 동네인문학’의 일환으로 건축가이자 작가인 유현준 교수의 강연이 구립도서관 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

강연 후에는 MBC ‘공부가 머니?’ 프로그램으로 이름을 알린 조승우 작가와의 대담이 진행되며, 누구나 실시간 댓글로 자유롭게 질문을 하거나 의견을 제시할 수 있다.

코로나19 생활방역수칙 준수를 위해 현장에는 사전 접수한 구민 30명만 참석할 수 있으며, 강남구립도서관 홈페이지에서 신청할 수 있다.

강연에 대한 자세한 사항은 강남구립도서관 홈페이지를 참고하거나 대치도서관으로 문의하면 된다.

김용만 문화체육과장은 “코로나19로 지친 현대인에게 위로와 쉼을 찾는 기회가 되길 바란다”면서 “앞으로도 인문학 중심의 다양한 프로그램을 기획해 ‘인문지성이 흐르는 도시, 강남’ 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

