文대통령 "한국 재계의 상징, 이건희 회장 별세 깊이 애도"

노영민 대통령 비서실장 통해 이건희 회장 유족에게 애도 메시지

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 고(故) 이건희 삼성 회장 별세와 관련해 한국 재계 상징의 별세를 깊이 애도한다는 뜻을 밝혔다. 문 대통령의 메시지는 25일 조문에 나선 노영민 대통령 비서실장을 통해 이건희 회장 유족에게 전달됐다.

문 대통령은 "한국 재계의 상징이신 고(故) 이건희 회장의 별세를 깊이 애도하며 유가족분들께 심심한 위로의 말씀을 전한다"고 말했다.

문 대통령은 "고(故) 이건희 회장은 도전적이고 혁신적인 리더십으로 반도체 산업을 한국의 대표 산업으로 성장시켰으며, 세계 스마트폰 시장을 석권하는 등 삼성을 세계기업으로 키워냈고, 한국의 대표기업으로 경제성장의 견인차 역할을 했다"고 평가했다.

문 대통령은 "그분이 보여준 리더십은 코로나로 경제가 어려운 시기에, 위기극복과 미래를 향해 도전하는 우리 기업들에게 큰 귀감과 용기가 되어줄 것"이라며 "다시한번 고인의 명복을 빈다"고 말했다.

한편 노 실장은 이건희 회장 조문을 마친 이후 기자들의 질문에 "문 대통령의 뜻을 상주에게 전했다"고 답변했다.

