카메룬서 학교에 괴한 침입해 총기 난사…8명 숨지고 12명 다쳐

[아시아경제 최은영 기자] 서아프리카 카메룬의 영어사용권 지역의 한 학교가 괴한의 공격을 받았다. 외신은 어린이 최소 8명이 숨지고 12명 정도가 다쳤다고 보도했다.

외신은 24일(현지시간) 정오쯤 카메룬 사우스웨스트 지역의 쿰바시에 있는 한 학교에 괴한들이 오토바이를 타고 들어와 수업 중인 학생들에게 무차별 총기를 난사해 10여 명의 사상자를 발생했다고 전했다.

현지 기자들이 찍어 소셜미디어에 올린 영상에서는 어른들이 아이들을 안고 학교에서 뛰쳐나오고 울부짖는 사람들이 둘러싸인 장면이 나온다.

유엔 인도지원조정실(OCHA)은 성명을 통해 어린이 8명이 총격으로 사망하거나 마체테(날이 넓고 긴 칼)에 베여 숨졌고 다른 10명이 다쳐 병원으로 이송됐다고 밝혔다. 총격을 피해 2층 교실 창문으로 뛰어내린 학생들도 상처를 입었다.

지역 교육 관리 아힘 아바노 오바세는 총 8명이 병원으로 후송됐으며, 희생자들의 나이가 고작 12살에서 14살 사이라고 말했다. 다른 관리는 이번 공격이 분리주의 반란군의 소행이라고 주장했다. 사건이 발생한 사우스웨스트 지역은 분리주의자들이 활동하는 곳이다.

이들은 폴 비야 대통령의 프랑스어권 정부에 대한 항의의 표시로 통행 금지를 부과하고 학교들을 폐쇄했다.

사우스웨스트 등 카메룬 서부는 식민시대의 유산으로 영어를 주로 사용하는 주민들이 사는 곳이다.

이 지역은 프랑스어 사용주민이 다수인 카메룬에서 수십 년간 소외됐다며 2017년 10월 분리 독립을 선언한 바 있다.

그러나 이후 정부군이 이들에 대한 토벌에 나서면서 반란군과의 충돌이 격화됐다. 이로 인해 민간인을 중심으로 3천 명 넘게 숨지고 약 70만 명의 피란민이 발생했다.

