< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 8,950 전일대비 40 등락률 -0.44% 거래량 233,867 전일가 8,990 2020.10.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코아시아, 씨앤씨아이파트너스 지분 취득코아시아, 美 마이크로칩테크놀로지와 친환경 자동차 LED 솔루션 공동 개발코아시아, 최대주주 이희준 등으로 변경 close =씨앤씨아이파트너스 지분 취득

◆ 키네마스터 키네마스터 139670 | 코스닥 증권정보 현재가 8,380 전일대비 170 등락률 +2.07% 거래량 68,300 전일가 8,210 2020.10.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 키네마스터, 3분기 영업이익 19억…전년동기대비 205%↑키네마스터, 2분기 영업익 15억원…전년比 흑자전환키네마스터, 모바일솔루션(스마트폰) 테마 상승세에 10.0% ↑ close =3분기 영업이익 19억… 전년比 205%↑

◆ 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 728 전일대비 24 등락률 -3.19% 거래량 3,239,005 전일가 752 2020.10.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 수요량 폭주! ‘주가급등’ 폭발적 수요량이 예상된다!마이더스AI, 서상철 단독대표 체제로 변경신속진단키트! 유럽인증 획득 소식에 ‘주가급등’! close =서상철 단독대표 체제로 변경

◆ 에이프런티어 에이프런티어 036180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,205 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,205 2020.10.23 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일에이프런티어, 김언중·김정국 각자 대표체제로 변경에이프런티어, 반기보고서 감사의견 ‘의견거절’ close =106억 규모 운영자금 조달 결정

◆ 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 12,000 전일대비 200 등락률 -1.64% 거래량 328,321 전일가 12,200 2020.10.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 명성티엔에스, 자사주 4억원 처분 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일 close =205억 규모 일반공모 유상증자 결정

