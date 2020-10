[이건희 회장 별세] 베트남 매체 잇단 보도… 동남아 주요국도 ‘관심’

[아시아경제 장효원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 9,322,232 전일가 60,100 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 [이건희 회장 별세]삼성전자 주가 향방은…"큰 영향 없을 것"[이건희 회장별세]준법감시위 "삼성 준법문화 정착에 힘쓸 것"[이건희 회장 별세]이재용 측, 26일 파기환송심 불출석 사유서 제출 예정 close 스마트폰 공장이 있는 베트남을 포함한 동남아시아 주요국 언론들이 이건희 삼성그룹 회장의 별세 소식을 비중 있게 보도하고 있는 것으로 알려졌다.

25일 국영 베트남뉴스통신(VNA)은 이 회장의 별세 뉴스를 홈페이지 메인 화면에 게시하며 "이 회장이 삼성을 전자와 보험, 조선, 건설 등 많은 분야에서 수십 개 계열사를 둔 한국 최대 기업으로 키웠다"고 전했다.

일간 뚜오이째와 년전 등 현지 다른 국영 매체와 징, VN익스프레스 등 유력 온라인 매체도 이 회장의 별세 뉴스를 잇달아 보도했다.

삼성전자는 스마트폰의 절반가량을 베트남에서 생산하고 있다. 삼성전자는 베트남 현지 최대 외국 투자 기업이다. 삼성전자 베트남 법인의 수출 규모는 베트남 전체 수출의 25%를 차지할 정도로 비중이 높다.

한편 태국 일간 방콕 포스트는 비즈니스면을 통해 이 회장의 별세 소식을 전했고, GMA 뉴스 등 필리핀 언론도 세계면 등에서 관련 소식을 비중 있게 다뤘다. 싱가포르 일간 스트레이츠 타임스도 이 회장의 별세 뉴스를 홈페이지 메인 화면에 올렸다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr