[아시아경제 이지은 기자] 원희룡 제주지사가 25일 별세한 이건희 삼성전자 회장에 대해 "초일류·초격차를 향한 혁신으로 우리에게 자신감과 도전의식을 심어준 인물"이라고 평가하며 조의를 표했다.

원 지사는 이날 페이스북에서 "그는 가발과 의류를 수출하던 최빈국을 세계 최고의 제조 강국으로 이끌었고 반도체 없는 대한민국을 상상할 수 없게 만들었다"며 이같이 밝혔다.

그는 "우리가 세상을 넓고 멀리 볼 수 있게 된 것은 거인의 어깨 덕분이었다"며 "삼성 같은 기업이 별처럼 쏟아져 나오는 대한민국을 만들 책임은 우리의 몫으로 남았다. 선대의 유훈인 사업보국의 임무를 완수하신 이 회장님의 영면을 빈다"고 말했다.

