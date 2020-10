bhc치킨 ‘뿌링핫도그’, 출시 1년 만에 100만개 팔렸다

[아시아경제 최신혜 기자] bhc치킨은 ‘뿌링핫도그’가 출시 1년 만에 누적판매 100만개를 돌파하며 bhc치킨 사이드 메뉴 상승세를 이어갔다고 25일 밝혔다.

지난해 하반기 출시된 뿌링핫도그는 짭짤한 소세지와 쫄깃한 찹쌀, 뿌링클 시즈닝 등이 어우러지는 맛으로 출시돼 단기간에 확실한 존재감을 드러냈다. 여기에 출시 이후 1년간 월평균 8만 개 이상 판매되며 계절에 상관없이 소비자의 호응을 받아 스테디셀러로 자리 잡았다.

bhc치킨은 지난해 ‘뿌링클 시즈닝’을 접목한 사이드 메뉴를 연이어 출시하며 브랜드 대표 메뉴로 자리매김한 뿌링클의 성장세를 이어가고자 했다. 이에 지난해 2월 ‘뿌링 치즈볼’, ‘뿌링 감자’, ‘뿌링 소떡’을 출시, 8월에는 ‘뿌링핫도그’를 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓힌 것은 물론 가맹점주 매출 증진에 기여했다.

김동한 bhc치킨 홍보팀 부장은 “차별화된 메뉴 개발에 주력한 결과 지난해 사이드 메뉴 매출 점유율이 두 자릿수를 최초 돌파한 데 이어 올해 역시 성장을 거듭하고 있다”며 “bhc치킨의 가장 큰 강점인 믿고 먹는 맛을 내세워 향후에도 트렌드를 고려한 메뉴 출시를 이어나가며 업계 사이드 메뉴 강자의 자리를 굳건히 하겠다”고 말했다.

