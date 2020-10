공문서 처리내용 스마트폰서 확인 … '모바일 문서24' 개통

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 스마트폰 등 모바일 기기로 공문서 처리 내용을 확인할 수 있는 '모바일 문서24(m.open.gdoc.go.kr)' 서비스를 26일 개통한다고 25일 밝혔다.

이번 모바일 문서24 서비스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 비대면 방식의 서비스 이용이 많아짐에 따라 비대면으로 공문서 제출이 가능한 기존 '문서24(open.gdoc.go.kr)'의 편의성을 개선한 것이다.

문서24는 국민이 인터넷으로 2800여개 공공기관에 공문서를 제출하고 결과를 받을 수 있는 서비스다. 2018년 9월 정식 개통 된 후 지난 한해 138건이었던 이용건수는 올 들어 1~9월에만 235만여건으로 2배 가까이 증가했다.

새로 개통하는 모바일 문서24 서비스는 스마트폰 등 모바일 기기로도 기관에 제출한 공문서의 처리 결과나 기관의 회신 내용을 확인할 수 있다.

아울러 기존 문서24에는 '웹 서식' 기능이 도입돼 한글 등 별도의 프로그램이 없어도 작성이 가능해진다.

시민들은 문서24에 접속하면 법령정보센터와 자동 연계된 27만여종의 모든 법정서식을 검색할 수 있으며, 온라인에서 바로 작성해 공문서에 첨부·제출할 수 있다.

행안부는 모바일 문서24 개통을 기념하고자 '모바일 개통기념 퀴즈', '문서24 이용수기 공모' 등 대국민 참여 온라인 이벤트도도 진행한다.

한창섭 행안부 정부혁신조직실장은 "코로나19 상황 속에서 문서 24가 정부혁신을 대표하는 비대면 서비스로 자리매김할 수 있도록 하는 등 공문서 제출과 관련해 국민의 불편함과 어려움이 없도록 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

