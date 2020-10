CU, 코리아세일페스타에 역대급 할인 실시

[아시아경제 차민영 기자] CU가 역대급 할인 및 증정 행사를 준비해 다음달 1일부터 15일까지 열리는 ‘2020 코리아세일페스타’에 참여한다.

이번 행사는 코로나19 여파로 침체된 소비심리를 살리자는 취지에 맞게 편의점 대표 프로모션인 +1 증정, 신용카드 할인 등 행사 상품을 1200여개로 확대해 진행한다. 이는 작년 행사 대비 20% 이상 증가한 것으로 역대 가장 큰 규모다.

CU는 +1 증정 대상품으로 식료품을 비롯해 생활용품까지 실생활에서 자주 사용하는 상품들로 엄선했으며, 특히 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 콜라겐, 유산균, 밀크씨슬 등의 건강기능식품의 품목 수를 지난해보다 2배 이상 늘렸다.

집콕족들을 위한 증정 이벤트도 진행된다. CU는 코로나19로 인해 VOD 이용자가 급격히 늘어난 현상을 반영해 행사 기간 중 매일 선착순 1000명에게 ‘KT 올레 tv쿠폰 5000원권’을 증정한다. 사용방법은 CU 멤버십 앱 포켓CU에 접속해 쿠폰번호를 다운받은 뒤 VOD 결제 시 입력하면 된다.

코리아세일페스타에 맞춰 CU만의 차별화 행사인 ‘친구위크’ 행사도 다음달 7일부터 13일까지 진행한다. 즉석식, 디저트, 육포 등을 포함한 11종에 대해 2+1 행사와 멤버십 포인트 3%를 추가 적립하며 NH농협카드와 KB국민카드로 결제 시 50% 할인도 받을 수 있어 1개 가격에 총 3개를 구매할 수 있다.

또한, 포켓CU에서는 쌀쌀해진 날씨에 따뜻한 온기를 전할 수 있도록 다음달 9일부터 13일까지 매일 오전 11시마다 선착순 5000명을 대상으로 커피, 꿀물 등 온장고 음료 상품의 79% 할인쿠폰을 제공한다.

BGF리테일 정승욱 MD기획팀장은 “코리아세일페스타를 맞아 지난해 판매 데이터와 올해의 최신 소비트렌드를 반영해 고객 선호도가 높은 상품을 최우선으로 선정했다”며 “앞으로도 CU는 고객들의 알뜰 쇼핑과 1만 4천여 가맹점의 매출 향상을 위해 차별화된 상품과 프로모션을 꾸준히 선보일 것”이라고 말했다.

