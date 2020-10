코스피, 기관·외국인 순매수세에 2360선으로 상승

[아시아경제 금보령 기자] 23일 오후 코스피지수는 외국인과 기관의 순매수세 덕분에 상승세를 나타냈다.

이날 오후 2시15분 기준 코스피는 전장 대비 9.78포인트(0.42%) 오른 2364.83을 기록했다.

코스피시장에서 개인은 2074억원을 순매도한 반면 외국인과 기관은 각각 663억원, 1359억원을 순매수했다.

업종을 나눴을 때 종이·목재(1.06%), 철강·금속(2.89%) 등은 상승했고, 음식료품(1.29%), 전기가스업(0.97%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 기업 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,000 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 7,276,369 전일가 60,100 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 방탄소년단 팝업스토어에서 '삼성전자' 만난다삼성전자, 주가 5만 9900원.. 전일대비 -0.33%'베트남 출장'이재용 "위기 속에서 기회 찾아야…함께 미래로 나가자" close (0.17%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,000 등락률 +1.20% 거래량 2,384,595 전일가 83,300 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지SK하이닉스, 이시간 주가 -0.36%.... 최근 5일 외국인 194만 568주 순매도[2020국감]성윤모 "대기업이 중기에 테스트 기회…소·부·장 상생" close (1.56%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 648,000 전일대비 9,000 등락률 +1.41% 거래량 366,972 전일가 639,000 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 트럼프 vs 바이든, 엇갈리는 국내 수혜 종목은LG화학, 이시간 주가 +0.31%.... 최근 5일 외국인 16만 7215주 순매수나신평 "현대차·기아차 품질비용 발생…신용등급 영향 없어" close (1.41%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 4,000 등락률 +2.46% 거래량 1,790,054 전일가 162,500 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 트럼프 vs 바이든, 엇갈리는 국내 수혜 종목은코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지현대차, 검색 상위 랭킹... 주가 1.54% close (2.77%) 등이 올랐고, NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 5,500 등락률 -1.88% 거래량 391,821 전일가 293,000 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 NAVER, 이시간 주가 -2.05%.... 최근 5일 외국인 17만 4624주 순매수코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지NAVER, 이시간 주가 -1.01%.... 최근 5일 외국인 19만 7894주 순매수 close (1.54%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 635,000 전일대비 23,000 등락률 -3.50% 거래량 181,122 전일가 658,000 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지[클릭 e종목] "삼성바이오로직스, 아쉬운 3Q… 4Q부터 실적 성장"[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일 close (1.41%) 등이 내렸다.

같은 시각 코스닥지수는 전거래일 대비 2.42포인트(0.3%) 내린 810.28이었다.

코스닥시장에서 개인과 외국인은 각각 900억원, 249억원을 순매수했고, 기관은 1072억원을 순매도했다.

업종별로 정보기기(0.93%), 컴퓨터서비스(0.23%) 등이 올랐고, 소프트웨어(1.03%), 통신장비(1.27%) 등이 내렸다.

시총 상위 종목 중 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 161,300 전일대비 5,600 등락률 +3.60% 거래량 228,566 전일가 155,700 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지코스피, 2340선 기록...외국인·기관 순매도알테오젠, 아일리아 바이오시밀러 개발 위한 글로벌 경쟁력 확보 close (2.95%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 121,200 전일대비 4,000 등락률 +3.41% 거래량 498,194 전일가 117,200 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 외국인 3만 3915주 순매수… 주가 4.52%코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감기관 순매수세에 코스피 2350선 유지…코스닥은 하락반전 close (3.33%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 226,500 전일대비 6,600 등락률 +3.00% 거래량 231,021 전일가 219,900 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 휴젤, 주가 22만 1500원.. 전일대비 0.73%휴젤, 주가 20만 7700원 (4.95%)… 게시판 '북적'코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감 close (1.86%) 등이 상승했으나, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,400 전일대비 1,300 등락률 -1.53% 거래량 1,016,437 전일가 84,700 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2340선 기록...외국인·기관 순매도셀트리온헬스케어, 최근 5일 개인 47만 8814주 순매수... 주가 8만 7500원(+0.92%)코스피, 2350선 위로 상승 마감…코스닥도 장막판 상승 전환 close (1.77%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 264,100 전일대비 7,800 등락률 -2.87% 거래량 508,084 전일가 271,900 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지코스피, 2340선 기록...외국인·기관 순매도코스피, 2350선 위로 상승 마감…코스닥도 장막판 상승 전환 close (2.46%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,700 전일대비 3,100 등락률 -3.27% 거래량 408,140 전일가 94,800 2020.10.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 주가 9만 1900원.. 전일대비 -3.06%코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지에이치엘비, 주가 9만 6000원.. 전일대비 -3.03% close (2.43%) 등이 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr