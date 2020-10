한국테크놀로지그룹, 사명 변경 검토…"소송은 계속 진행"

[아시아경제 성기호 기자] 한국테크놀로지그룹(옛 한국타이어)이 상호명 분쟁과 관련 사명 변경을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

한국테크놀로지그룹 관계자는 22일 "사명변경을 진행 중에 있다"며 "신규 사명과 기업 이미지(CI) 개발을 마무리했으며 등록 신청을 준비하고 있다"고 밝혔다. 하지만 항고심 등 법적 대응은 계속 이어간다는 방침이다.

한국테크놀로지그룹이 사명 변경을 추진하고 있는 것은 한국테크놀로지와의 분쟁에 따른 것으로 보인다. 서울중앙지방법원은 지난 5월 한국테크놀로지의 상호 사용금지 가처분 신청을 일부 인용하며 한국테크놀로지그룹에 회사 및 지주회사의 간판, 선전광고물, 사업계획서, 명함, 책자 등에 상호를 사용하지 않을 것을 명령했다.

또한 법원은 지난 20일 상호명 사용 금지 처분을 위반하는 하루당 일정 금액의 배상을 명령해 달라는 한국테크놀로지의 간접 강제신청을 인용했다.

이에 한국테크놀로지그룹은 이의 신청을 제기했지만 담당 재판부가 이를 기각해 다시 항고를 제기한 상태다.

한국타이어월드와이드는 지난해 5월 사명을 한국테크놀로지그룹으로 변경하고 핵심 계열사인 한국타이어도 한국타이어앤테크놀로지로 바꿨다. 이에 따라 한국테크놀로지그룹은 글로벌 브랜드인 '한국(Hankook)'을 반영한 통합 브랜드 체계를 구축했다. 회사는 통합 브랜드를 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화한다는 계획이었다.

