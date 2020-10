롯데월드몰, 아트 갤리러·카페 합친 '어바웃' 오픈

[아시아경제 차민영 기자] 롯데월드몰이 외식, 쇼핑과 함께 예술 작품을 감상할 수 있는 복합 문화 공간을 마련하며 문화 콘텐츠를 강화하고 있다.

롯데월드몰은 롯데월드타워와 에비뉴엘을 잇는 1층 다이버홀에 문을 연 아트 갤러리 카페 ‘어바웃’이 오는 23일부터 개관 기념 전시를 진행한다고 22일 밝혔다. 아트테이너 이혜영 작가의 전시회 ‘동그란 무언가’가 열릴 예정이다.

어바웃은 회화 중심의 갤러리 카페와 차별화해 오브제와 미디어아트 등 다양한 예술 작품을 전시하는 신개념 복합 문화 공간이다. 입구, 천장 등 공간 곳곳에 문, 구름 모양의 오브제를 설치하여 고객들을 맞이하고, 내부 한 면에는 아트월을 길게 조성해 회화와 미디어아트 작품을 전시한다. 또 가로 길이 4.4m에 달하는 스크린을 통해서도 미디어아트를 상영하고 있다. 작가와의 토크쇼 등 고객들이 유명 아티스트와 소통할 수 있는 만남의 장도 선보일 예정이다.

이 외에도 고객들은 브런치, 샐러드와 커피 등 푸드앤베버리지(F&B) 메뉴도 즐길 수 있다.

박상현 롯데자산개발 리싱2팀 상품기획자(MD)는 “예술 작품과 함께 매장에 갖춰진 테이블, 의자 등 가구도 독특한 디자인을 자랑하며 고객들의 인기를 끌고 있다”며 ”먹거리와 쇼핑은 물론 문화생활까지 포함한 모든 즐길 거리를 롯데월드몰에 모아 글로벌 랜드마크의 명성을 이어가겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr