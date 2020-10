[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 21일 안 린데 스웨덴 외교장관과 통화를 하고 △양국 관계 발전 △코로나19 대응 △ 세계무역기구(WTO) 사무총장 선출 등 국제무대에서의 협력 방안 등에 대해 논의했다.

강 장관은 통화에서 세계무역기구 사무총장 선출 최종라운드에 진출한 유명희 통상교섭본부장에 대해 스웨덴의 지지를 요청했으며 린데 장관은 유 본부장의 전문성과 탁월한 역량을 평가했다.

양 장관은 작년 수교 60주년을 기념해 고위급 인사 교류가 활발히 이루어진 것을 평가하는 한편 코로나19 대응 및 백신 개발 등 보건 분야에서의 협력을 강화해 나가기로 했다.

또한 양측은 한반도 정세를 공유하고 앞으로도 한반도를 포함한 역내 정세에 대해 긴밀히 소통해 나가기로 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr