[아시아경제(수원)=이영규 기자] 제1회 전국 로프인명구조 경연대회가 지난 17~18일 이틀간 용인 소재 경기도소방학교에서 성황리에 개최됐다.

경기도 소방재난본부가 주최하고, 본부 특수대응단이 주관한 이번 대회는 로프인명구조 현장대응 역량 강화하기 위해 마련됐다.

경기소방본부는 매년 대회를 개최할 예정이다.

올해 대회에는 전국 6팀이 참여해 로프기술을 활용한 5가지 인명구조 과제를 선보였다.

최우수상에는 민간연합팀인 '마에스트로'가 차지했다.

경기소방본부 관계자는 "인명구조에 있어 기본 중에 기본인 로프를 활용한 구조 경연대회를 기획하게 됐다"며 "앞으로 더욱 내실 있는 대회가 진행될 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 강조했다.

