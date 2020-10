유튜브에 올리려고…주인없는 PC방서 담배 100개비 피운 20대男

[아시아경제 김슬기 기자] 주인이 없는 PC방에 들어가 한꺼번에 담배 100개비를 피우려고 했던 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

15일 SBS 보도에 따르면 14일 오후 2시30분께 한 PC방에 20대 이 모 씨는 무단으로 침입해 담배 7갑을 뜯고 불을 붙였다.

이 씨는 한참 동안 담배를 피우다 불을 붙인 100여 개비는 바닥에 내려놨다. 불을 붙인 담배를 올려놨던 흡연실 창가에는 불에 그을린 흔적이 그대로 남은 것으로 알려졌다.

연기가 자욱한 폐쇄회로(CC)TV 화면을 본 업주가 달려오면서 상황은 종료됐다. 그러나 이 PC방은 밤부터 점심 사이에는 무인으로 운영하고 있어 자칫 큰 화재로 이어질 뻔했다.

PC방 업주는 "매장이 타버리는 줄 알았다. 우리 매장에 와서 불을 내려고 온 사람이 아닌가 하고 너무 놀라서 경찰에 신고를 헀다"며 당혹스러움을 감추지 못했다.

조사에 따르면 이 씨는 유튜브 영상을 찍기 위해 이같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.

경찰은 자신을 유튜버라고 밝힌 이 씨에 대해 업무방해와 건조물 침입 여부 등 사건 경위를 조사하고 있다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr