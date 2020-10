文대통령 "코로나 백신 개발 지원, 정부가 끝까지! 반드시!"(종합)

문재인 대통령, 백신 개발 현장 간담회

문재인 대통령은 15일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발 현장을 찾아 "정부가 끝까지 지원하여 반드시 백신·치료제를 개발할 수 있도록 든든한 지원자가 되어주겠다"고 약속했다.

문 대통령은 이날 코로나19 백신을 개발하고 있는 SK바이오사이언스 연구소를 방문해 "K-방역으로 얻은 국민들의 자부심이 백신·치료제 개발을 통해 K-바이오로 지속되고, 대한민국이 세계 속의 희망으로 자리매김하길 기대한다"면서 이같이 말했다.

이번 간담회에서 문 대통령은 정부의 지원과 기업들의 노력을 통한 백신·치료제 개발 상황을 점검하는 한편, 치료제·백신 개발과 임상에 참여하고 있는 연구진들을 격려하고, 현장에서의 애로·건의사항을 청취했다.

문 대통령은 간담회 모두 발언을 통해 "코로나19와의 긴 싸움을 끝내기 위해서는 백신·치료제 개발이 반드시 필요하다"는 점을 재차 강조했다.

문 대통령은 "정부는 끝까지, 확실히 성공할 때까지 지원을 아끼지 않겠다"면서 "이번 코로나 치료제와 백신만큼은 설령 다른 나라가 먼저 개발에 성공하고 우리가 수입할 수 있게 된다 하더라도 끝까지 자체 개발을 성공시켜야 한다는 의지를 가지고 있다"고 했다.

아울러 정부가 기업의 임상시험 비용과 개발비 지원 등에 올해 2100억 원을 지원했고, 내년 예산은 올해보다 19% 늘어난 2600억 원을 편성한 사실을 언급했다.

문 대통령은 "오늘 백신 개발 현장을 둘러보며 우리 기술력에 대해 새로운 감회와 자신감이 생긴다"면서 "코로나 이후에 다시 찾아올 감염병에 대비해 우리의 치료제와 백신 개발 역량을 더욱 높여나가야 한다. 기업과 연구소, 병원, 대학이 마지막까지 합심해 주실 것을 당부드린다"고 했다.

현장 연구진들은 코로나19 백신과 치료제 개발을 위한 정부의 그간 지원 노력을 긍정적으로 평가했다. 그러면서 백신·치료제 개발은 난이도가 높고 위험부담도 많은 만큼, 일회성이 아닌 지속적인 지원 확대가 필요하다고 목소리를 모았다.

최태원 SK대표이사 회장은 "백신 개발은 장기투자가 필요하고 불확실성이 높지만 기업의 사회적 가치를 실현하기 위해 꼭 달성하겠다"면서 "백신 개발에 성공하기 위해 전사적으로 역량을 집중할 것을 약속드린다"고 말했다.

지난 9월 17일 항체치료제 2/3상 승인을 받은 서정진 셀트리온그룹 회장은 "코로나는 조기에 치료하지 않으면 장기 손상을 가져오기 때문에 조기 치료가 중요하다"면서 "국민들이 최단 시일 안에 치료제를 사용할 수 있도록 열심히 하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "여기 계신 분들은 우리 국민뿐만이 아니라 전 인류를 위해 혼신의 노력을 다하고 계시다"면서 "다른 나라보다 더 빨리 백신과 치료제를 개발하고 싶은 마음이 강할 것"이라고 했다.

이어 "저도 그렇게 되면 얼마나 좋을지 모르겠다"며 "그러나 속도가 가장 중요하다고 생각하지 않는다. 더 중요한 것이 안전성과 효능을 확보하는 것이다. 보다 저렴한 가격에 공급할 수 있는 능력도 특히 중요하다"고 강조했다.

문 대통령은 "다른 나라가 먼저 개발하고 우리가 수입하게 되더라도, 나아가서 코로나가 지나간다고 하더라도, 치료제와 백신 개발은 끝까지 성공해야한다"며 "우리나라의 감염병 대응 역량을 높이기 위해서도, 백신 주권을 확보하기 위해서도, 개발 성공이 필요하다"고 말했다.

문 대통령은 "기업과 정부가 끝까지 함께하면 우리나라 바이오헬스 산업의 수준을 한단계 높이는 계기가 될 것"이라며 "반드시 끝을 보자"고 거듭 강조했다.

