신한은행, 한국산업 고객만족도 7년 연속 1위

2014년부터 7년 연속, 누적 17번째 은행산업 부문 1위 수상

2020년 주요 고객만족도 조사에서 모두 1위

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2020 한국산업의 고객만족도(KCSI:Korean Customer Satisfaction Index)'에서 은행산업 부문 1위 기업으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

'한국산업의 고객만족도'는 한국의 각 산업별 상품, 서비스에 대한 고객들의 만족 정도를 나타내는 대표적 지수로서 국내에서는 가장 오랜 역사를 가지고 있으며 공신력을 인정받고 있다.

올해 조사에서 신한은행은 은행권 최초로 기존 고객만족(CS)과는 차별된 'Good 서비스' 개념 도입 및 올바른 상품 판매문화 확립을 위한 금융소비자보호 활동 강화를 통해 고객중심 실천에 앞장서고 있는 점을 높게 평가 받았다.

이번 수상으로 신한은행은 은행산업 부문에서 2014년 이후 7년 연속 1위, 누적 17번째 1위를 수상했다. 또 신한은행은 올해 한국서비스품질지수(KS-SQI), 글로벌고객만족도(GCSI), 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)를 포함한 주요 고객만족도 조사에서 모두 1위로 선정되며 고객이 선택한 최고의 은행으로 인정받았다.

신한은행 관계자는 "고객과 직원 모두가 만족할 수 있는 신한은행만의 차별적인'Good 서비스'를 만들어 나가기 위한 노력을 인정받아 영광이다"라며 "앞으로도 경쟁자가 아닌 고객에게 집중해 차별적인 고객가치를 만들어가기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr