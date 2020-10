[2020국감]한전 사장, 전기료 연료비 연동제 도입에 "적극 공감"

[아시아경제 문채석 기자] 김종갑 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,300 전일대비 150 등락률 +0.71% 거래량 2,664,836 전일가 21,150 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 [2020국감]김종갑 "한전이 발전참여 않고 싸게 신·재생 전기 공급 방법없다"[2020국감]김종갑 한전 사장 "국민 공감 '전기요금 로드맵' 만들 것"[2020국감]"김종갑 한전 사장 주식 34.3억어치 보유" close 사장이 15일 전기요금 체계 개편과 관련, 연료비 연동제 도입을 시사했다.

김 사장은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 신정훈 더불어민주당 의원이 '에너지 비효율을 개선하고, 미래 세대에 환경 비용을 전가하지 않으려면 연료비 연동제를 도입해야 한다'고 지적하자 "전적으로 동의한다"고 답했다.

김 사장은 '한전이 영업비밀이라고 공개하지 않은 용도별 전기요금 원가를 국민에게 투명하게 공개해야 한다'는 지적에 대해선 "개인적으로 100% 공감한다"며 "누가 제대로 원가를 내고 못 내는지 국민이 알아야 한다고 생각한다. 다만, 정부 허가가 필요하기 때문에 정부에 잘 전달해 그렇게 되도록 노력해보겠다"고 말했다.

김 사장은 국감에 앞서 국회 업무 보고에서 전기요금 개편과 관련, "주택용 계절별·시간별 요금제 도입을 추진하겠다"면서 "누진제와 함께 선택요금제 제공으로 합리적인 전력 소비를 유도하겠다"고 밝혔다.

아울러 "주택용 필수사용량 보장공제 제도를 추진하는 등 합리적인 요금체계 전환을 위한 전기요금 체계 개편 로드맵을 수립하겠다"고 말했다.

필수사용량 보장공제는 월 200kWh 이하 사용 가구에 대해 요금을 할인해주는 제도다. 저소득층의 전기요금 부담 완화를 위해 도입됐으나, 당초 취지와 달리 전기를 덜 사용하는 고소득 1~2인 가구에 할인 혜택이 집중돼 문제점으로 지적됐다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr