김근식 "추미애, 기자 얼굴 공개·출근 거부? 성질 죽여라"

"언론 노출 이유로 출근 거부…정계 은퇴하나"

[아시아경제 김가연 기자] 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 자신의 집 앞에서 이른바 '뻗치기'에 들어간 기자의 모습을 공개하고 출근을 거부한 추미애 법무부 장관을 향해 "제발 성질 좀 죽이라"고 비판했다.

김 교수는 15일 자신의 페이스북에 '추미애 '집 앞서 촬영하면 출근 안 해'…한동훈은 3번째 발령'이라는 제목의 기사를 공유하고 "추 장관님, 진짜 한 성질 하신다. 과거 환경노동위원장 당시 고집도 익히 압니다만, 이건 경우가 다르다"면서 이같이 말했다.

김 교수는 "정치인 출신 장관에게 기자는 숙명과도 같은 것"이라며 "당 대표까지 지낸 분이 언론 노출을 이유로 출근 거부라니 정치인 아닌 자연인으로 돌아가겠다는 선언인가? 정계 은퇴라도 하려는 건가"라고 반문했다.

그는 "조국 전 법무부 장관도 집 앞 기자들 대기에 불편해했지만 출근 거부는 하지 않았다"며 "그리고 장관의 사생활 보호라고 주장하면서 기자 얼굴까지 대놓고 공개하는 건 그야말로 화풀이 말고는 설명이 안 되는 모순적 행동"이라고 지적했다.

이어 "사생활 보호와 언론의 취재 자유는 병행해야 한다. 장관의 출근길 사진은 제 생각엔 허용될 수 있다고 생각한다"며 "일 년 내내 죽치는 것도 아니고 정치 이슈가 생겨서 기자가 집 앞 대기하는 것은 이미 이재명 경기도지사의 경우도 허다했다"고 주장했다.

그러면서 "제발 성질 좀 죽이시라. 한동훈 검사장 원포인트 인사도 그래서 뒤끝 작렬 보복성이라고 오해받는 거다. 장관의 발언에 토를 달고 공개 비판한 한 검사장에게 곧바로 진천근무를 명하시는 게 누가봐도 오비이락 아닌가"라며 "자신 있고 당당하면 좀 더 대범하게 포용적인 모습을 보이시라"고 덧붙였다.

앞서 이날 추 장관은 자신의 페이스북에 카메라를 들고 있는 사진기자의 모습이 담긴 사진 두 장을 게시하고 "사생활 공간인 아파트 현관 앞도 침범당했다"며 불쾌한 심경을 전했다.

추 장관은 "오늘 아침 아파트 현관 앞에 기자가 카메라를 들고 나타났다"며 "이미 한 달 전쯤 법무부 대변인은 아파트 앞은 사생활 영역이니 촬영제한을 협조 바란다는 공문을 각 언론사에 보냈는데 기자는 그런 것은 모른다고 계속 뻗치기를 하겠다고 한다"고 밝혔다.

이어 "(기자가) 출근을 방해하므로 이 상황이 종료될 때까지 집에서 대기하며 일을 봐야겠다"며 재택근무를 하겠다고 덧붙였다.

그러면서 "지난 9개월간 언론은 아무 데서나 저의 전신을 촬영했고, 마치 흉악범을 대하듯 앞뒤 안 맞는 질문도 퍼부었다"며 "이 광경을 보는 아파트 주민들도 매우 불편하다"고 덧붙였다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr