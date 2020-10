중진공, '6차산업 스타트업' 간담회

스마트팜 확산 고도화

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업진흥공단은 6차산업 관련 스타트업들과 간담회를 개최한다고 15일 밝혔다.

이날 오후 충북 옥천군 소재 스마트팜 우수기업인 넥스트온에서 열리는 감담회에는 김학도 중진공 이사장과 6차산업 관련 스타트업 대표 6명 등이 참석한다.

최근 농업인구 고령화, 농가소득 감소 등으로 어려움을 겪고 있는 농촌경제의 해결방안으로 떠오르고 있는 스마트팜 분야 활성화를 위한 정책적 지원 방향에 대해 다양한 의견을 나눈다.

정부에서 스마트팜 확산 고도화를 위해 청년창업 생태계 조성을 주요 정책과제로 추진 중에 있다. 하지만 아직까지 관련 분야 청년창업은 미비한 수준으로 보다 적극적인 활성화 방안 마련이 필요한 상황이다. 간담회에서는 스마트팜 공장 등록과 정보기술(IT) 전문인력 확보 등에 대한 현장 애로사항 등이 공유된다.

이날 김학도 이사장은 넥스트온이 (구)옥천터널에 운영 중인 세계 최대 규모의 식물공장을 방문한다. 이 공장은 정보통신기술(ICT)과 이종간 기술의 융복합을 바탕으로 에너지를 혁신적으로 절감하고 있으며 LED광과 환경제어를 통해 바이오 소재 등 천연물의 생육환경이 자동으로 조절된다.

김 이사장은 "1차산업인 농업에 ICT를 융복합해 시너지 효과를 내는 스마트팜은 농업분야 혁신을 이끌 미래 신산업"이라며 "중진공은 스마트팜의 확산 보급을 위한 자동화 설비 구축과 판로 개척에 더불어 관련 분야의 기업들이 글로벌 수준의 기술력을 갖추고 성장할 수 있도록 다방면의 지원을 이어나가겠다"고 말했다.

