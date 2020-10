까사미아, 베스트셀러 소파 '캄포' 프리미엄 라인 출시

프리미엄 가구 수요 증가 추세 반영, 대표 상품 고급화 및 라인업 확대

[아시아경제 김종화 기자]신세계의 리빙&라이프스타일 브랜드 까사미아(Casamia)가 베스트셀러 소파 '캄포' 시리즈의 프리미엄 라인 소파 2종을 새롭게 출시했다.

캄포 소파는 까사미아가 지난해 프리미엄 시장으로의 영역 확대를 위한 상품 고급화를 추진하며 출시한 모듈형 클라우드 소파다. 구름 위에 앉은 듯한 편안한 착석감과 원하는 대로 구성이 가능한 모듈 기능으로 큰 호응을 얻으며 단기간에 브랜드를 대표하는 베스트셀러로 자리 잡았다. 이후 고객들의 요청으로 콤팩트한 사이즈의 '캄포 슬림'을 출시한 것과 더불어 온오프라인 매장 동시 일시 품절 사태를 빚는 등 인기를 이어가며 까사미아의 매출 견인차 역할을 해내고 있다.

까사미아는 이 같은 캄포 소파의 인기에 힘입어 소재와 유닛을 업그레이드해 한층 더 편안하고 조합 구성도 다양해진 고급형 캄포 2종 '캄포 럭스'와 '캄포 스위트'를 추가로 선보인다.

이는 최근 집에 머무는 시간이 길어지면서 더 편리하고 편안한 사용감과 고급 소재의 프리미엄 가구 수요가 증가하는 추세에 따라 기존 캄포 시리즈만큼이나 좋은 고객 반응을 얻을 것으로 기대된다.

캄포 럭스와 캄포 스위트는 100% 린넨 소재의 고급 원단을 소파 전면에 적용해 클래식한 분위기와 함께 부드럽고 쾌적한 촉감을 선사한다. 또 캄포 스위트의 경우 기존에 없던 코너형 큐브를 추가해 ㄱ자, ㄷ자형 등 다양한 배치가 가능해졌다. 일반적인 ㅡ자형 구조에서 벗어난 다채로운 형태의 조합으로 넓은 공간을 더 실용적으로 활용할 수 있어 대형 평형대 고객들의 수요와 만족도가 높을 것으로 기대된다. 캄포 럭스는 충진재를 100% 구스(페더+다운)로 채워 복원력과 보온성이 뛰어나다.

신제품 캄포 프리미엄 소파 2종은 까사미아 백화점 입점 매장과 압구정점 등 플래그십 스토어에서 만나볼 수 있다.

한편 까사미아는 캄포 소파의 고급형 제품 출시를 비롯해 프리미엄 상품군을 지속 확장하며 프리미엄 리빙 시장에서의 입지를 강화해 나가고 있다.

특히, 지난 9월 말부터 '까사미아 셀렉트(selects)'라는 이름으로 새롭게 해외 가구 컬렉션을 엄선해 선보이고 있다. 그 첫 번째로 덴마크의 '이노베이션 리빙', 이탈리아의 '코리움', '포인트하우스'의 인기 리빙 가구들을 압구정점 등 주요 매장 및 굳닷컴에서 판매한다. 이 외에도 지난해부터 선보이고 있는 해외 디자이너 컬래버레이션 컬렉션도 계획 중에 있으며, 라메종 등 기존 프리미엄 컬렉션의 카테고리와 품목을 계속해서 확대할 예정이다.

유형호 까사미아 영업전략팀장은 "오랜 집콕 생활로 프리미엄 홈퍼니싱 상품에 대한 소비자 관심이 높아지는 추세를 반영해 꾸준히 사랑받아온 베스트셀러 캄포 시리즈의 상품 라인업을 확대하게 됐다"면서 "앞으로도 지속적인 상품 경쟁력 강화로 브랜드 가치 제고 및 신규 고객 확보에 주력할 계획"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr