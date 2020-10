20대부터 관리한다…H&B 탈모·두피샴푸 매출 46%↑

올리브영 연초 이후 집계 분석

[아시아경제 차민영 기자] 20대 여성들이 탈모 시장의 새 주요 고객으로 떠올랐다. 스트레스와 외부 환경의 영향으로 탈모 고민을 호소하는 이들이 늘어난 데다 두피도 얼굴 피부처럼 관리하려는 수요가 커졌기 때문이다.

CJ올리브영은 1월 1일부터 10월 14일까지 매출을 분석한 결과, 탈모·두피 관리 샴푸 매출이 지난해 대비 46% 증가했다고 15일 밝혔다. 이는 전체 샴푸 매출 증가 폭 13%를 크게 뛰어넘는다. 손상모 관리·일반 세정 샴푸 매출이 각각 한 자릿수 증가한 것과도 대비된다. 탈모 관리 상품 매출 비중은 20대 여성이 31%로 가장 높았고 30·40대 여성이 각각 29%, 15%를 차지했다.

개별 상품별로는 올해 탈모·두피 관리 상품은 헤어 세정류 제품 중 인기 상품 50위권 내 15개 상품이 포진했다. 10개 상품이 포함됐던 지난해보다 늘어난 수준이다. 매출액 기준 인기 상품 1위는 탈모 케어 대표 상품인 '닥터포헤어 폴리젠 샴푸'다.

CJ올리브영은 젊은 탈모 시장에 주목해 올해 탈모 관리 상품 수를 지난해보다 두 배 가까이 늘린 바 있다. 두피를 관리하면서 탈모를 미연에 방지하려는 20대 여성 수요를 반영해 헤어 상품군 내 두피 상품 비중도 2018년 16%에서 올해 20%까지 높였다.

오는 11월 30일까지 ‘두피두피부’ 캠페인도 전개한다. 두피도 스킨케어처럼 피부에 적합한 상품을 찾아 사용할 수 있도록 탈모 방지 및 두피 케어 관련 상품군을 육성할 방침이다. 상품 시너지를 일으킬 수 있는 두피 케어 전용 브러쉬 브랜드 등을 입점하고 '두피토닉(씻지 않고 두피에 뿌려 마사지하는 상품)' 등 신규 상품군도 도입한다. 두피 밸런스나 진정·볼륨·영양 등 큐레이션(추천)도 선보인다. 올리브영 공식 인스타그램에선 두피 케어 노하우 영상도 만나볼 수 있다.

CJ올리브영 관계자는 "탈모 케어 구매 연령이 낮아지면서 모발 건강을 보다 근본적으로 관리할 수 있도록 두피 케어 전반에 걸친 캠페인을 진행하게 됐다"며 "피부 상태에 따라 스킨케어를 선택하듯 이번 캠페인을 시작으로 '두피도 피부'라는 인식을 확대하고 영탈모와 두피 케어 시장 성장을 본격 주도해나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, CJ올리브영은 오는 31일까지 주요 탈모·두피 케어 브랜드의 인기 상품 약 30개를 선별해 할인 판매한다. 두피 각질을 제거해주는 스케일러부터 샴푸 등 두피 건강과 탈모 방지 상품 등이다.

