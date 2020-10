[클릭 e종목]"LG생활건강, 3분기 실적 컨센서스 부합 전망…목표가↑"

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,546,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,548,000 2020.10.15 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 LG생활건강, 직원 노래경연 '워킹싱어2' 개최코스피·코스닥, 기관 매도에 장 초반 약보합[2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아" close 에 대해 올 3분기 실적이 시장 컨센서스에 부합할 전망이며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 불구하고 안정적인 이익 증가 추세가 지속되고 있다고 평가했다. 이에 따라 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 190만원으로 기존 대비 12% 상향조정했다.

15일 KB증권에 따르면 올 3분기 LG생활건강의 연결 매출액은 전년동기대비 2% 감소한 1조9351억원, 영업이익은 4% 증가한 3252억원을 기록할 것으로 예상된다. 매출과 영업이익 모두 컨센서스에 부합할 것이라는 전망이다.

박신애 연구원은 "코로나19로 인해 화장품 시장의 어려운 영업환경이 지속되고 있음에도 불구하고, LG생활건강은 차별화된 브랜드 경쟁력을 바탕으로 경쟁 업체들 대비 우월한 실적을 시현하고 있다"고 진단했다.

화장품 매출액은 13% 하락하고 영업이익은 12% 감소할 것으로 추정했다.면세점 매출은 30% 하락할 것으로 예상되지만, 이는 국내 면세 시장 성장률(-35% 추정)을 소폭 상회하는 수준이라고 봤다. 중국 법인 매출은 24% 성장하면서 견조한 성장세를 회복할 것으로 기대했다.

생활용품 매출액과 영업이익은 각각 30%, 70% 고성장할 것으로 전망했다. 또한 음료 매출액과 영업이익은 각각 1%, 12% 성장할 것으로 봤다.

박 연구원은 "매분기 안정적인 이익 성장 추세를 확인하면서 주가는 우상향 흐름을 이어갈 것으로 기대된다"고 언급했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr