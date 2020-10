LG 스마트 TV서 한류 콘텐츠 즐긴다

[아시아경제 이창환 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 400 등락률 +0.44% 거래량 292,388 전일가 91,400 2020.10.15 10:08 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 용량 키운 '원바디 세탁건조기' 신제품 출시…449만원LG전자, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 기관 89만 1791주 순매도'출시 임박' LG전자 세계 최초 롤러블TV, 벤틀리와 공동 마케팅 close 가 스마트 TV에서 무료로 콘텐츠를 시청할 수 있는 ‘LG 채널’ 서비스에 한류 콘텐츠를 추가로 제공한다고 15일 밝혔다.

LG전자는 이달 중 유럽 주요 국가에 제공중인 LG 채널 서비스에 MZ세대 선호도가 높은 채널을 늘린다. 현지서도 인기를 얻고 있는 블랙핑크, 지드래곤, 위너 등의 소속사 와이지엔터테인먼트의 24시간 방송 YG TV와 케이팝 비디오 플랫폼 뮤빗(Mubeat), K-푸드 채널인 먹방 TV 등이다.

LG전자는 LG 채널 한류 콘텐츠 확대에 국내 미디어 그룹 넥스트엔터테인먼트월드(NEW)의 디지털 콘텐츠·플랫폼 계열사 뉴 아이디(NEW ID)와 협업했다. 양사는 LG 채널을 통해 유럽을 시작으로 한류 콘텐츠 서비스를 글로벌 시장에 지속 확대해 나갈 계획이다.

LG 채널은 인터넷이 연결된 LG 스마트 TV에서 셋톱박스 없이도 다양한 채널을 무료로 시청할 수 있는 서비스다. LG전자는 지난 2015년부터 서비스를 시작, LG 스마트 TV에 기본 탑재하고 있다. 유료 방송 신청이 부담스러운 1인 가구나 한 집에서 2대 이상의 TV를 시청하는 고객에게 유용하다.

LG 채널 이용 고객도 빠르게 늘고 있다. 올 들어 LG 채널로 무료 방송을 시청하는 고객 수와 총 시청시간은 각각 지난해 대비 네 배 가까이 늘었다.

특히 LG전자가 지난해 새롭게 LG 채널 서비스를 시작한 유럽, 중남미 등에서 이용자 수가 대폭 증가했다. 한국, 미국, 캐나다 등 기존 서비스 제공 지역에서도 이용자 수는 두 배 이상, 시청시간은 네 배 가까이 늘었다.

이상우 LG전자 HE사업본부 컨텐츠서비스사업담당 전무는 “빠르게 변화하는 트렌드에 맞춰 LG 채널 서비스에서도 다양한 고품질 콘텐츠를 제공해 보다 많은 고객이 LG TV만의 차별화된 가치를 경험할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr