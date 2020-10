김정은 북한 국무위원장이 함경남도 검덕지구에 이어 동해안 태풍 피해복구 현장을 시찰했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 15일 "김정은 동지께서 함경남도 신포시와 홍원군을 비롯한 동해지구 자연재해 복구 건설장들을 돌아보시며 건설사업을 지도했다"고 보도했다.

