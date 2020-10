이용수 할머니 “일본 아직까지 정신 못 차려…베를린 소녀상 철거 절대 안 돼”

이용수 할머니 국회 기자회견 "소녀상은 중요한 역사의 증거"

[아시아경제 전진영 기자] 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니(92)가 독일 베를린에 설치된 ‘평화의 소녀상’ 철거에 강력 반대하는 기자회견을 열었다. 이 할머니는 14일 오후 국회 본관 앞 분수대에서 기자회견을 열고 “세계 역사와 인권 문제 해결의 상징인 평화의 소녀상 철거 주장은 절대 있을 수 없는 일”이라며 이같이 말했다.

그는 “소녀상은 중요한 역사의 증거”라면서 “피해자 할머니들의 한과 슬픔이고 후세 교육의 심장”이라고 밝혔다. 그러면서 “독일은 일본과 같은 2차 세계대전 패전국가지만 일본과 다르게 과거 역사를 반성하고 잘못된 역사를 바로잡는 것에 앞장 선 나라”라며 “세계 양심의 수도라고 부를 수 있는 베를린 소녀상은 철거돼선 안 된다”고 목소리를 높였다.

이어 “소녀상은 어디에나 있다. 한국 뿐 아니라 네덜란드, 아시아 전체 피해자들을 위한 것이기도 하다. 그렇기 때문에 절대로 (베를린에) 있어야 한다”며 “일본은 아직까지 정신을 못 차리고 있다. 이렇게 나쁜 짓을 하고 사죄하고 배상하지 않으면 벌 받을 것”이라고 강조했다.

이 할머니는 회견을 마치고 양기대 더불어민주당 의원과 이나영 정의기억연대 이사장과 함께 서울 중구에 위치한 주한독일대사관을 방문, 하나 베커 1등 서기관과 면담하고 철거명령 철회 촉구서를 전달했다. 독일 측은 이날 면담에서 소녀상 철거를 철회해 달라는 이 할머니의 부탁에 공감을 표한 것으로 알려졌다.

양 의원은 "서기관은 이용수 할머니 말씀에 전적으로 공감한다고 말했고, 주한 독일대사에게도 그런 뜻을 충분히 전하기로 했다"며 "이 할머니 말씀과 서한을 독일 외교부에도 전달하기로 했다"고 전했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr