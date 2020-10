김상훈 "김선동, 출마 의사 명백하다면 준비위서 용퇴해야"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 재보궐 경선준비위원장을 맡고 있는 김상훈 국민의힘 의원이 준비위원 중 한명인 김선동 사무총장과 관련, 이해상충 문제가 제기되고 있는 것과 관련해 "출마 의사가 명백하다면 준비위에서 용퇴해야 한다"고 밝혔다.

김 위원장은 14일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "경선룰을 정하는 위원회니까 선수로 뛰실 분이 심판단에 들어오시는 건 바람직스럽지 않다"며 이같이 말했다.

그는 전날 지상욱 여의도연구원장이 자진사퇴한 사례를 들며 "아마 출마 의사를 갖고 계시는 분이 아직도 경선준비위원회에 계시다면 그런 분들께서도 용퇴를 하지 않겠나 그렇게 예상하고 있다"고 말했다.

당 내에서는 서울시장을 준비중인 김 사무총장도 준비위에서 사퇴해야 하는 것 아니냐는 지적도 나온다. 이에 대해 김 위원장은 "사무총장은 당연직으로 현재 들어와 있는 걸로 이해하고 있다"며 "만약에 본인이 출마의사가 명백하다면 경선준비위원회에서 용퇴를 하셔야 된다"고 말했다.

그는 "어제(13일) 첫 회의 때는 상견례 자리였기 때문에 그런 얘기를 나눌 기회가 없었지만, 여러 언론에서도 그렇게 지적하고 있고 또 김 사무총장의 제가 사람 됨됨이를 잘 알고 있다"며 "그분께서 그런 사리 판단을 흐려서 처신을 잘못하실 분은 아니라고 생각한다"고 덧붙였다.

김 위원장은 "아직까지 (김 사무총장) 본인의 진의가 무엇인지 확인이 안 된 상태이기 때문에 별도로 한 번 논의할 기회를 가져야 될 것 같다"며 "내년도 보궐선거에 본인이 후보로 나설 의향이 있다면 1차적으로 본인의 경선준비위원회 위원직은 물론이고 여러 가지 오해를 살만한 그런 직위에서는 본인께서 판단을 하실 것으로 기대하고 있다"고 설명했다. 준비위원은 물론, 사무총장직에서도 물러나야 한다는 것.

안철수 국민의당 대표가 경선에 참여할 것까지 감안해 룰을 마련하는지에 대해서는 "현재는 고려하지 않고 있다"면서도 "안 대표는 차제에 같이 힘을 합쳐서 정권을 교체하는데 역할을 해주셔야 될 분으로 기대하고 있고, 늘 안 대표 쪽과는 문을 열어놓고 소통할 준비가 돼 있다"고 여지를 남겼다.

그는 현역과 비현역을 가리지 않고 검증하는 것은 물론, 외부인사가 경선에 참여할 수 있는 방안도 검토하겠다고 밝혔다. 김 위원장은 "대한민국 수도 서울에서 선거가 치러지고 있고 제2의 도시 부산에서 시장을 뽑는 선거이기 때문에 현역 비현역 가릴 입장은 아니다"라며 "부족한 점이 있다면 외부인사 영입을 통해서 부족한 지혜를 모으고 제대로 된 정책보완에 나서야 한다"고 강조했다.

김 위원장은 더불어민주당의 재보선 공천에 대해 "재보궐 선거는 정말 시정을 팽개치고 성추문이란 불미스러운 일로 도망을 가버린 그 지역에 대한 보궐선거"라며 "민주당에서 조금이라도 정치적 금도를 생각한다면 후보 공천을 언급해선 안 된다고 본다"고 지적하기도 했다.

