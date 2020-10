전용기 더불어민주당 전용기 의원이 12일 국회에서 열린 문화체육관광위원회에 문화재청 등에 대한 국정감사에서 한국은행 본점 화폐박물관(옛 조선은행 본점)에 있는 머릿돌(정초석)이 일본 초대 총리인 이토 히로부미의 친필임을 입증하는 사료를 보여주고 있다. 전 의원은 조선은행이 1918년 발간한 '조선과 만주의 경제 개요'(Economic outlines of Chosen and Manchuria)란 간행물 사본을 입증 자료로 제시하며 "현재 미국 버클리 캘리포니아대학(UC 버클리) 도서관이 소장 중인 이 책 6쪽에는 '이 건물의 정초석은 이토 공작의 친필로 만들어졌다'는 설명이 담겨 있다"고 밝혔다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.