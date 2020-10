KOTRA "韓 수출액 18%는 외투기업…수출기여도 주목해야"

국내 외투기업 1만4000곳 조사

'지난해 수출실적 보유' 39%

[아시아경제 김지희 기자] 외국인투자기업들이 지난해 우리나라 전체 수출의 18.5%를 차지했다는 조사 결과가 나왔다. 외투기업의 수출 기여도가 큰 만큼 외국인 투자 유치로 수출을 늘려야 한다는 분석이다.

KOTRA(코트라)는 국내 외투기업 1만4000곳을 조사한 결과, 이 가운데 39%에 달하는 5800곳이 지난해 수출 실적을 보유했다고 11일 밝혔다. 지난해 외투기업의 수출액은 1003억 달러로 지난해 전체 수출액(5422억 달러)의 18.5%를 차지했다. 올해도 지난 7월까지 5400개사가 508억 달러를 수출하며 한국 전체 수출액 2834억 달러의 17.9%를 차지했다.

KOTRA는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가속화된 세계 경제시스템 재편을 고려할 때 외투기업의 단순 수출액보다는 수출 기여도에 근본적으로 주목할 필요가 있다"고 지적했다.

이에 KOTRA는 무역진흥과 투자유치 분야 간 협력을 통해 수출 확대를 모색한다. 외국인 투자 유치로 수출을 늘리고, 늘어난 수출이 다시 투자를 불러오는 선순환 구조를 만드는 전략이다. 글로벌 가치사슬(GVC) 재편 과정에서 한국을 허브로 선택한 기업을 적극 지원하는 등의 방식으로 보다 많은 외국기업을 유치할 계획이다.

지난 8일에는 KOTRA가 서울 염곡동 본사에서 주한외국상공회의소와 ‘외투기업 코로나19 대응 및 무역투자 활성화를 위한 실무자 간담회’를 개최하기도 했다. 외투기업의 코로나19 극복을 돕는 각종 정부 지원제도를 소개하고, 중소·중견 외투기업이 활용 가능한 KOTRA 수출직결형 지원 프로그램도 안내했다.

권평오 KOTRA 사장은 “코로나19 이후 글로벌 교역량 감소와 보호무역주의 대두로 국가 간 수출 경쟁이 한층 심화될 것으로 예상된다”며 “글로벌가치사슬 재편을 우리 수출의 새로운 기회로 활용하기 위해 외투기업을 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr