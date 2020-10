돼지열병 예방적 살처분 진행…화천·포천 중심 집중소독 실시

"손씻기 및 장화 갈아신기 등 방역수칙 준수해달라"

조류인플루엔자 방역에도 주의…낚시 등 출입 자제 당부

[세종=아시아경제 김현정 기자] 아프리카돼지열병(ASF) 중앙사고수습본부는 10일 강원도 화천 소재 예방적 살처분 대상 농장에서도 아프리카돼지열병이 확인됨에 따라 신속하게 초동 방역조치를 실시중이라고 밝혔다.

중앙역학조사반(4명)을 투입해 해당 농장과 역학관계에 있는 농장과 축산시설·차량 등을 신속히 파악중이며, 해당농장에 대해서는 현재 살처분이 완료됐다. 또한 농장주가 소유하고 있는 포천시 소재 양돈농장 2호에 대해서도 예방적 살처분을 진행중이다.

중수본은 오는 12일 오전 5시까지로 연장된 일시이동중지 명령 기간 동안 지자체·농협의 광역방제기·소독차 및 군 제독차 등 가용자원을 총동원해 화천·포천 등을 중심으로 도로·농장·축산시설에 대한 집중소독을 실시할 방침이다.

중수본은 경기·강원북부 및 인접 14개 시군 양돈농장 373호(살처분 농가 제외)에 대해 돼지 혈액시료를 채취하여 정밀검사를 실시중이고, 현재까지 291호(78%)에 대한 시료 채취를 완료했다. 검사가 완료된 163호는 모두 음성으로 확인(10일 24시 기준)됐다.

중수본은 전날 개최된 아프리카돼지열병 상황회의를 통해 야생멧돼지 방역대(양성개체 발견지점 반경 10km) 내 양돈농장(175호) 중 지자체장이 아프리카돼지열병의 발생 우려가 높다고 판단하여 수매를 희망하는 농가에 대해서는 수매를 실시키로 했다.

김현수 중수본부장은 아프리카돼지열병 방역과 관련해 "양돈농장의 진입로와 농장입구 등에 생석회를 충분히 도포하고, 돈사 출입 전 손씻기 및 장화 갈아신기, 모돈 접촉 자제 등 농가들이 방역수칙을 준수할 수 있도록 해 달라"고 말했다. 또한 조류인플루엔자 방역에도 소홀함이 없도록 해야 한다면서 "철새가 본격적으로 철새도래지에 돌아오는 만큼, 낚시 등을 위한 출입을 자제해 달라"고 당부했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr