[아시아경제 이정윤 기자] 국가인권위원회가 오는 10일 '세계 사형제 폐지의 날'을 앞두고 사형제 폐지를 입장을 견지했다. 인권위는 2005년 의견표명을 시작으로 사형제도 폐지 입장을 유지하고 있다.

인권위는 8일 최영애 국가인권위원장 명의로 발표한 성명에서 "국제사회에서 사형제도 폐지는 더 이상 거스를 수 없는 흐름"이라고 밝혔다.

인권위는 "중범죄에 대해서는 엄중히 처벌함이 마땅하고 더 이상 범죄 피해가 발생하지 않도록 해야 할 것"이라면서도 "사형 확정자라 하더라도 존엄한 인간은 목적 그 자체이지 범죄 억지를 위한 수단이 될 수 없다"고 했다.

이어 인권위는 "인간의 생명권은 어떠한 경우에도 지켜져야 할 절대적 권리이며 어떠한 생명도 죽이지 않고 각자의 존엄을 인정하는 것이 우리 사회의 책무"라고 강조했다.

