공고해지는 '유튜브 천하'..국민 10명 중 8명 본다

사용시간도 카톡의 2.5배

월평균 사용시간 약 30시간

네이버, 페북, 인스타 압도해

[아시아경제 구채은 기자] 우리나라 국민 10명 중 8명이 유튜브를 시청하는 것으로 나타났다. 월평균 사용시간도 '국민 메신저'인 카카오톡의 두배를 넘는 것으로 조사됐다.

9일 모바일 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스는 자사 데이터 분석 솔루션 '모바일인덱스'로 올해 9월 유튜브 앱 사용 현황을 분석한 결과 이렇게 나타났다고 밝혔다.

지난달 유튜브 앱 국내 사용자는 약 4319만명이었다. 한국 인구(5178만명)의 약 83%에 달하는 수치다.

유튜브 앱의 1인당 월평균 사용 시간은 29.5시간으로 집계됐다. 카카오톡(12시간), 페이스북(11.7시간), 네이버(10.2시간), 인스타그램(7.5시간) 등과 비교했을 때 압도적이다.

연령대가 낮을수록 유튜브 앱을 켜는 날이 많았다. 1인당 월평균 사용 일수가 전체 평균은 16.9일이었는데 10대는 20일, 20대는 19.1일, 30대는 16.7일, 40대는 16.1일, 50대는 16.3일, 60대 이상은 15.8일이었다.

성별로 보면 10대 남성의 유튜브 사용 시간이 가장 길었다. 월평균 앱 사용 시간이 10대 남성은 48.1시간, 10대 여성은 42.8시간이었다.

20대 남성(40.5시간), 20대 여성(33.7시간), 30대 남성(30.2시간), 40대 남성(29.6시간), 60대 이상 여성(28.2시간), 50대 여성(27.9시간), 50대 남성(27.5시간)이 그 뒤를 이었다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr