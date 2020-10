뷰티는 지금 언택트 선물하기 중…온라인 맞춤 세트 출시 활발

[아시아경제 이선애 기자] 비대면(언택트) 시대, 대면 만남이 줄어들면서 만나지 못하는 아쉬운 마음을 전하기 위한 방법으로 온라인을 통해 선물을 주고 받는 사람들이 늘고있다. 온라인 선물하기 서비스는 받는 사람의 이름과 연락처만 입력하면 선물을 보낼 수 있어 쉽고 편리하게 선물을 전할 수 있다. 언택트 소비 트렌드 확산에 맞춰 뷰티 브랜드에서도 온라인에서만 선보이는 선물 세트, 기획 세트 등을 선보이고 있다.

11일 관련 업계에 따르면 에스쁘아는 벨벳이 닿은 듯 부드러운 꾸뛰르 텍스쳐로 많은 소비자들에게 사랑받는 꾸뛰르 벨벳 립의 신규 컬러 루비카카오, 핑크밋츠캐러멜 두가지 컬러의 ‘꾸뛰르 립 플루이드 벨벳 루비 카카오 컬렉션’을 카카오톡 선물하기에서만 단독으로 출시했다. 가을 분위기를 한 것 살려줄 수 있는 컬러와 마스크에도 잘 묻어나지 않는 세미 매트 벨벳 텍스쳐가 특징이다.

두 컬러는 카카오톡 선물하기에서만 행운을 가져다 줄 ‘복조리 립 파우치’와 함께 기프트 박스 선물 포장으로 구성을 15% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

달바의 ‘화이트 트러플 바이탈 미스트 세트’ 역시 카카오톡 선물하기에 등장했다. 기존 면세점 판매 제품이었으나 고객들의 성원에 힘입어 출시된 화이트 트러플 바이탈 스프레이 세럼과 시그니처 로고 파우치, 그리고 스페셜 기프트 박스로 구성된 세트로 카카오톡 선물하기에서만 스페셜 선물 세트로 선보인 것. 스테디 셀러 미스트 세럼 라인의 진정 강화 듀얼 라인으로 자초오일, 벚꽃추출물과 화이트 트러플 등 25가지 식물성 추출물이 함유되어 있어 가을철 민감해진 피부 진정에 탁월한 제품이다. 스페셜 기프트 박스에 파우치와 함께 선물 포장되며 20% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

이솝의 ‘아로마틱 핸드 밤 듀오’ 역시 카카오톡 선물하기에서 인기다. ‘레버런스 핸드 밤’과 ‘레저렉션 핸드 밤’ 2종이 세심하게 제작된 선물 박스에 담겨 평소 소중하고 가까운 사람에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 구성됐다. ‘레버런스 아로마틱 핸드 밤’은 베티버 루트, 페티그레인, 베르가못의 에센셜 오일을 함유해 우디함과 흙 내음으로 활기를 북돋아 주며, ‘레저렉션 아로마틱 핸드 밤’은 향긋한 블렌드를 함유해 기분을 고양시켜줘 서로 다른 매력의 향을 동시에 사용해 볼 수 있는 좋은 구성이다.

스틸라의 ‘반짝이는 너에게 아이섀도우 팔레트 세트’는 다채로운 질감과 컬러의 데일리 아이팔레트 ‘매트 앤 메탈 아이섀도우팔레트’와 함께 메이크업 하기 유용한 금손 블랙 가죽 브러쉬 세트, 사각 손거울, 기프트 박스 구성으로 카카오톡 선물하기에서만 만나볼 수 있다. ‘매트 앤 메탈 아이섀도우팔레트’는 모든 피부톤에 어울리는 12가지 컬러로 구성되어 베이스, 음영, 포인트까지 하나의 팔레트로 메이크업을 완성할 수 있고, 가루 날림없는 부드러운 텍스쳐로 보이는 컬러 그대로 발색되어 감각적인 룩을 연출할 수 있는 것이 특징이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr