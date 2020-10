"의원님 차 아닌 일반 차로…" 김홍걸, 국감장서 檢출석 계획 논의

[아시아경제 허미담 기자] 재산 축소신고 의혹 등으로 더불어민주당에서 제명된 김홍걸 무소속 의원이 8일 국정감사 도중 휴대전화로 의원실 관계자들과 검찰에 출석할 방안을 논의한 장면이 포착됐다.

이날 국회 외통위 소속인 김 의원은 통일부 등 관련 기관에 대한 국정감사에 참석했다. 이 자리에서 김 의원은 의원실 관계자 및 변호사 등과 휴대전화 메시지를 주고받으며 검찰 출석 관련 대책을 논의한 것으로 나타났다.

언론을 통해 공개된 사진을 보면, 김 의원은 검찰 출석과 관련해 "시간을 바꾸면 좋겠다"는 의원실 관계자의 말에 "어떻게?"라고 반문했다. 이에 관계자는 "토요일 10시까지 간다고 기사가 났으니 이 시간을 피해서 (출석시간을 바꾸자)"고 했다.

김 의원은 취재진과의 만남을 피하기 위해 검찰 출석 때 이용할 차량을 바꾸는 방안에 대해서도 논의했다.

김 의원은 변호사로부터 "의원님 차가 아닌 일반 차가 좋을 것 같다. 기자들은 마지막 휴일날 조사할 것으로 생각하고 일단 고급승용차를 주시할 것으로 예상한다"는 메시지를 받았다.

이후 김 의원은 해당 문자를 의원실 관계자들과 공유하며 차량을 바꿀지 물었고, 의원실 관계자는 "그러시죠"라고 답했다.

한편 김 의원은 21대 총선 전 후보자 재산신고 당시 10억 원이 넘는 아파트 분양권을 누락해 재산을 축소 신고한 의혹이 제기됐다.

또 2016년에는 주택 3채를 잇달아 구매한 것이 추가로 드러나 부동산투기 의혹도 일었다. 논란이 일자 민주당은 지난달 18일 긴급 최고위원회를 열어 김 의원에 대한 제명을 결정했다.

