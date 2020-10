유명희 본부장, WTO 차기 사무총장 결선 진출…한국인 최초 수장 기대

응고지 오콘조-이웰라 나이지리아 후보자와 결선

[아시아경제 임철영 기자] 유명희 통상교섭본부장과 나이지리아 응고지 오콘조-이웰라 후보자가 세계무역기구(WTO) 사무총장 선출 최종 라운드인 3차 라운드에 진출했다.

8일 외교부는 제네바 현지시각으로 오전 11시 WTO 일반이사회 의장이 지난 9월24일부터 10월6일까지 진행된 차기 WTO 사무총장 선출을 위한 회원국의 2차 라운드 선호도 조사 결과 후보자 5명 중 유 본부장 등 2명이 3라운드에 진출했다고 밝혔다.

정부는 다자무역체제 발전에 기여하기 위해 지난 6월말 유명희 통상교섭본부장을 차기 WTO 사무총장 후보로 지명한 이래 다양한 방면으로 지원해 왔다.

그간 문재인 대통령은 독일, 러시아, 브라질 등 WTO 회원국 정상 간 통화를 갖고 주요국 정상에 대한 친서를 보냈다. 박병석 국회의장, 강경화 외교부장관, 송영길 외교통일위원장 등 정부와 국회 최고위급 인사가 유선협의, 면담, 서한, 현지방문 등을 통해 직간접적으로 유 본부장의 선거 활동을 지원했다.

유 본부장도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에도 7월부터 10월까지 4차례 제네바, 미국 등 해외 주요지역을 방문해 현지 지지교섭 활동을 활발히 전개해왔다. 외교부와 산업부 등 범부처 합동 태스크포스(TF)가 주제네바대표부 등 전세계 공관을 통해서도 유 후보자의 지지를 전방위적으로 지원했다.

외교부 당국자는 "당초 2차 라운드는 인물보다는 아프리카, 영 연방 등 지역이나 역사적 연고를 기반으로 지지표가 결집해 우리 후보에게 불리하게 작용할 것이라는 전망도 있었다"면서 "그러나 이러한 전망을 딛고 유 본부장은 정부의 전폭적 지원과 함께 통상 분야의 전문성과 정치적 역량, K방역으로 높아진 국가 위상 등이 높은 평가를 받아 유럽, 중남미, 아시아?태평양, 중앙아시아 지역 등 상당히 지역별로 고르게 회원국들의 지지를 확보한 것으로 보인다"고 설명했다.

WTO는 2차 라운드를 통과한 2명의 후보를 대상으로 최종(3차) 선호도 조사를 실시하고, 차기 사무총장 선출시한인 11월7일 전까지 컨센서스를 도출하는 과정을 통해 차기 사무총장을 선출할 계획이다. 최종 라운드의 구체적인 일정은 WTO 일반이사회 의장이 회원국들과 협의를 거쳐 발표할 계획이다.

