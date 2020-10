日 기상청 9일부터 영향 예상

[아시아경제 이현주 기자] 일본 오키나와 해상에서 북상 중인 제14호 태풍 '찬홈(CHANHOM)'이 일본 열도 동쪽 편을 따라 움직일 것으로 예상된다.

일본 기상청에 따르면 7일 오후 3시 현재 태풍은 최대 순간풍속 초속 50m에 달하는 '강한 태풍'으로 발달했다. 오키나와 미나미다이토 섬 동쪽 약 380㎞ 해상에서 시속 20㎞ 속도로 북상 중이다.

이번 태풍은 다음 날 세력을 키워 오키나와 부근에서 북동쪽으로 방향을 틀 것으로 보인다. 9일부터 서일본에서 동일본 지방을 차례로 지날 전망이다.

일본 기상청은 "동쪽으로 길게 뻗은 강우 전선과 태풍 남쪽으로부터 습한 공기가 유입돼 일본 전역 호우 피해가 예상된다"며 철저한 대비를 당부했다.

태풍 찬홈은 라오스에서 제출한 이름으로 나무의 한 종류다.

