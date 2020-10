'조국 똘마니' 발언, 진중권 피소에…금태섭 "무슨 말 해야할지" 개탄

"공직자 비판 처벌하면 건강한 풍자 불가능해"

[아시아경제 임주형 기자] 금태섭 전 더불어민주당 의원은 7일 진중권 전 동양대 교수에 대해 민사소송을 제기한 같은 당 김용민 의원을 향해 "그러라고 촛불 들었나"라고 비판했다.

금 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "정말 무슨 말을 해야할지 모르겠다"라며 "스스로 아직도 자기가 진보라고 생각하고 있을까"라고 이같이 말했다.

그러면서 "보수 정권 시절 표현의 자유를 지키기 위해서 정말 여러 사람들이 힘들여 싸웠다"라며 "대통령을 쥐나 닭에 비유한 글이나 그림도 있었고, 사실 관계가 구체적인 점에서 틀린 비판도 있었지만 그런 걸 금지하거나 처벌하면 공직자에 대한 건강한 비판, 풍자가 불가능하다는 것이 우리 주장이었다"라고 강조했다.

이어 "탄핵이 되고 정권 교체가 되니 이제 민주당 국회의원이 명예훼손으로 인한 손해배상 청구 소송을 낸다. 그것도 표현의 자유 수호에 가장 앞장 섰던 민변 출신 국회의원이"라고 지적했다.

앞서 진 전 교수는 이날 오전 페이스북을 통해 자신이 김용민 의원으로부터 피소된 사실을 공개했다. 진 전 교수는 "소장을 읽어보니 황당. 이분(김 의원) 나한테 '조국 똘마니' 소리 들은 게 분하고 원통해서 지금 의정활동을 못하고 계신단다"고 비꼬았다.

진 전 교수는 김 의원이 자신을 고소한 이유 중 하나가 '민주당과 라임 사태 연관 관계 의혹 제기'라고 소개하며 "자신들이 저지르는 비리에 입도 벙긋하지 말라는 경고"라며 "이게 '민주'라는 이름을 가진 당에서 하는 짓"이라고 주장했다.

그러면서 "라임 사태와 관련, 기동민 의원은 소환 요구를 받고 있고 최근에는 이낙연 대표의 사무실 복합기 대금을 라임 측에서 대납해 온 사실이 밝혀지기도 했다"며 "그런데도 의혹 제기를 하면 민주당 의원에게 고소를 당한다"고 덧붙였다.

한편 김 의원은 지난 6월21일 한 유튜브 방송에서 윤석열 검찰총장에 대해 "검찰 역사상 가장 최악의 검찰총장이 될 것이란 생각이 든다"고 말한 바 있다.

이를 두고 진 전 교수는 당시 페이스북에 김 의원을 겨냥해 "머리에 피도 안 마른 초선 의원이 감히 대통령 인사를 전면으로 부정하고 나선다"라며 "누가 조국 똘마니 아니랄까봐. 사상 최악의 국회의원"이라고 강하게 비판했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr