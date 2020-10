[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 지난 6일 경기도 화성시 송산면에 위치한 포도농장을 방문해 농촌일손돕기 봉사활동을 펼쳤다고 7일 밝혔다.

신인식 사장을 비롯해 임직원 30여명이 참여한 이번 봉사활동은 영농철을 맞아 일손이 부족한 농가와 함께 포도가지치기 작업에 나섰으며, 마을에 버려진 폐농자재 회수 등 마을 환경 정비도 실시했다.

신 사장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 집중호우피해 등으로 일손이 부족한 농촌에 조금이나마 도움을 드릴 수 있게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 농촌과 농업인이 어려울 때 힘이 될 수 있도록 지속적인 일손돕기 활동을 펼칠 것"이라고 말했다.

한편, NH농협카드는 농촌일손돕기와 더불어 보이스피싱 제로 캠페인에 참여하기 위해 마을 농업인을 대상으로 보이스피싱 대처방안과 범죄 의심 사례 등이 담긴 안내장을 교부하고 교육을 실시했다.

