[2020국감] 개천절 집회 차벽…"공포 분위기 조성" vs "코로나 대응"

진영 행안부 장관 "불가피한 선택"

[아시아경제 임춘한 기자] 여야는 7일 국회행정안전위원회 행정안전부 국정감사에서 광화문광장에 차벽을 설치해 개천절 집회를 막은 것을 놓고 명확한 입장 차이를 보였다. 국민의힘은 정부·여당이 과잉 대응했다고 지적했고, 더불어민주당은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산을 막기 위한 대응이었다고 응수했다.

서범수 국민의힘 의원은 "개천절 집회·시위와 관련해 과잉 대응 논란이 많다"면서 "드라이브스루 차량 시위를 막으며 형사처벌은 물론 운전면허 취소를 언급하고, 경찰을 1만명 넘게 동원해 '재인산성'을 구축했다. 이는 경찰청장이 국민을 협박하며 공포 분위기를 조성하는 것"이라고 비판했다.

서 의원은 차량 시위가 방역당국의 드라이브스루 검진과 같은 방식으로 이뤄진 점, 개천절 당일 과천 서울대공원에 몰린 차량 등을 예로 들며 형평성 문제를 지적했다. 그러면서 "국민의 건강과 생명을 지키기 위해 정부가 만전을 기해야 하는 데 이견이 없으나 최소한의 원칙이 있어야 한다. 국민 건강권과 헌법상의 집회·시위 자유를 어떻게 적절하게 조화할지 더 고민했어야 한다"고 말했다. 이에 대해 진영 행안부 장관은 "방역당국에서 집회를 금지했으니 막아야 하긴 했다"며 "보기에는 그렇지만 불가피한 선택이었다고 생각한다"고 답했다.

서 의원이 경찰청장이 개천절 전 여당 대표에게 대규모 집회 대응책을 보고한 것을 문제 삼자 진 장관은 "필요하면 야당에도 그런 설명을 하겠다. 그런 부분에 있어서는 치우침이 없어야 할 것"이라고 말했다.

한병도 민주당 의원은 개천절 집회 차단이 방역 성과로 이어지고 있다고 강조했다. 한 의원은 "광복절 집회 이후 확진자가 급증해 많은 국민이 고통을 겪었다. 개천절에 이런 일이 다시 일어나지 않도록 하는 게 정부의 기본 책무"라고 밝혔다. 이어 "개천절과 추석 이후 아직은 다행히 우려하는 만큼 코로나19 재확산은 없는 것 같다"며 "경찰의 이번 대응은 효과적이었다"고 덧붙였다.

진 장관은 "코로나19 방역 차원에서 집합이 금지돼있고 그 범위 안에서 경찰력을 동원해 억제하는 것"이라고 밝혔다.

