서울시의회 김인호 의장, 시의회 대변인 최선·한기영 의원 임명

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 김인호 의장은 대언론 관계 증진과 언론홍보 강화를 위해 최선 의원(더불어민주당, 강북 제3선거구)과 한기영 의원(더불어민주당, 비례대표)을 서울시의회 대변인으로 선임, 7일 오전 의장접견실에서 임명장 주었다.

대변인은 서울특별시의회 대변인 설치규정(의회예규 제118호)에 근거해 운영, 서울시의회 주요 의정활동에 대한 홍보 및 대외 공식 입장표명 등 역할을 담당한다.

서울특별시의회 대변인 설치규정에 따르면 대변인은 2명 이내, 부대변인은 5명 이내로 둘 수 있으며, 의원 중에서 본인의 동의를 얻어 의장이 선임한다.

김인호 의장은 “진정한 자치분권 시대를 하루 빨리 앞당기기 위해서는 서울시의회의 입법적·정책적 활동사항을 더 많은 시민들과 공유해야 하고, 이를 통해 서울시의회 의정활동에 대한 시민들의 공감과 신뢰를 얻어야 한다”면서 “이를 위한 가장 중요한 수단이 언론홍보 강화라고 생각한다”고 밝혔다.

또 “서울시의회와 언론 간 관계를 대폭 강화하고 그 어느 때보다 활발한 언론홍보 활동을 펼치기 위해 신임 대변인을 선임하기로 결정했다”고 말했다.

김 의장은 이어 “앞으로 주요 의정 사안에 대해 브리핑을 활성화, 사후 보도자료 중심에서 사전 정보제공을 통한 언론의 취재기회 및 정보접근성을 확대하겠다”고 강조했다.

끝으로 “중요한 자리를 맡아주신 두 대변인께 감사드리며, 앞으로 서울시의회의 소통창구로서 최선을 다해주실 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

