[2020국감]BTS 병역특례 논란에 국조실장 "관계부처와 협의해 볼 것"

[아시아경제 이광호 기자]김병욱 더불어민주당 의원은 7일 세계적인 케이(K)팝 스타인 아이돌그룹 '방탄소년단(BTS)'에 대한 병역특례 논의와 관련 "오히려 대중문화예술인들이 역차별 받는 문제"라고 지적했다.

김 의원은 이날 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 구윤철 국무조정실장에게 "병역특례가 없으면 모르겠는데 현재 존재하고 있고, 유독 대중문화예술만 빠져 있다"며 이렇게 말했다.

김 의원은 지난해 국정감사 당시 자신이 국조실을 상대로 대중문화예술인에 대한 병역특례 적용 필요성을 지적한 사실을 언급하면서 "거의 1년이 지난 시점에서 아직도 정부 측에서 이렇다 할 입장 정리를 못하는 것 같다"고 꼬집었다.

이에 구 실장은 "작년에 김 의원이 전임 국조실장에게도 이야기를 해서, 제가 확인도 했다"며 "관계부처가 회의를 했는데 그 때 여러가지 병역자원의 감축을 감안해 명확한 결론이 안 내려진 듯하다"고 설명했다.

이어 "한번 살펴보고 지금 시점과 작년이 어떤 변동이 있는지 챙기겠다"며 "관계부처와 협의해 볼 것"이라고 덧붙였다.

