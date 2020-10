강민정 "대졸자 7만명, 연체자로 사회생활 시작...학자금대출 무이자 전환해야"

[아시아경제 원다라 기자] 강민정 열린민주당 의원이 국정감사에서 학자금 단기 연체자·부실채무자가 무려 7만5000명에 달한다며, 학자금 대출을 무이자로 바꿔야 한다고 지적했다.

강 의원은 7일 국회 교육위원회 국정감사에서 유은혜 교육부 장관 겸 사회부총리에 최대 3.85%에 달하는 학자금 대출을 무이자로 바꿔야 한다고 촉구했다.

강민정 의원실이 한국장학재단으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 7월 말 기준 학자금대출 단기 연체자수는 2만4034명, 부실채무자수는 5만550명인 것으로 나타났다. 학자금 대출을 받은 총 인원은 240만7733명이었다.

2학기 기준 학자금 대출금리는 연 1.85%이며, 단기연체금리와 부실채권 연체금리는 연간 3.85%로 최근 시중 은행이자율보다 높다.

강 의원은 "금융연체·부실채무자로 사회생활을 시작하는 젊은이들이 7만5000여명에 달한다"며 "코로나19 시대에 아르바이트 자리도 찾기 쉽지 않은 상황에 다른 것도 아닌 학자금대출만큼은 무이자 대출이 이뤄져야 할것"이라고 지적했다.

또 "10개 거점 국립대를 중심으로 전액 장학금제도를 도입할 경우 7161억원의 예산이 필요하다"며 "당장 독일처럼 무상교육을 달성하지는 못하더라도 우선 지방 국립대를 집중 지원할 필요가 있다. 수도권 집중과 입시경쟁을 완화하는 환경도 조성할수 있을것"이라고 제안했다.

