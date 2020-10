[2020국감] 박양우 장관, BTS 등 대중예술인 병역특례 "전향적 검토 필요"

[아시아경제 김흥순 기자] 박양우 문화체육관광부 장관이 방탄소년단(BTS)을 비롯한 대중예술인에 대한 병역 특례가 필요하다는 입장을 밝혔다.

박 장관은 7일 열린 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 '대중문화예술인의 병역 연기와 특례에 대해 어떻게 생각하느냐'는 더불어민주당 전용기 의원의 질의에 "전향적으로 검토할 필요가 있다"고 답했다.

그는 "순수예술과 체육 외에도 대중문화예술인도 특례를 받았으면 좋겠다는 의견이 많이 있다"며 "병역 상 대우를 받았으면 좋겠다"고 덧붙였다.

최근 더불어민주당 노웅래 최고위원을 비롯한 정치권에서는 빌보드 정상을 차지한 BTS에 병역특례를 부여해야 한다는 주장이 나왔다.

박 장관은 "다만 문체부뿐만 아니라 국방부와 병무청 등 관계기관들과 논의를 거쳐야 한다"며 "국민 정서 등도 고려해야 한다"고 강조했다.

그러면서 전 의원이 발의한 국위 선양을 한 대중문화예술인에게도 병역 연기의 길을 열어주는 병역법 개정안과 관련해 "국회에서 논의가 잘 됐으면 좋겠다"며 "조속히 통과돼야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr