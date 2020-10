[아시아경제 유병돈 기자] KBS 라디오 스튜디오 외벽 유리창을 곡괭이로 깨뜨린 혐의로 기소된 40대 남성 A씨가 첫 재판에서 "깊이 반성한다"며 혐의를 전부 인정했다.

서울남부지법 형사14단독 권영혜 판사 심리로 7일 열린 첫 공판에서 A씨 측 변호인은 "검찰의 공소사실을 인정하고 깊이 반성한다"며 "증거에 대해서도 모두 동의한다"고 말했다. A씨는 기소된 후 재판부에 수차례 반성문을 제출했다.

A씨는 지난 8월 5일 여의도 KBS 본관 앞 공개 라디오홀 스튜디오 외벽 유리창을 곡괭이로 깨며 라디오 생방송을 방해하고 난동을 부리다 현행범으로 체포됐다.

법원은 앞서 "증거 인멸과 도망의 염려가 있다"며 경찰이 신청한 A씨의 구속영장을 발부했다.

