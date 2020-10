동국제강, 육군 신속대응사단 창설준비단에 위문금 2,000만원 전달

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 6,830 전일대비 40 등락률 -0.58% 거래량 473,442 전일가 6,870 2020.10.07 11:02 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 9.31% ↑[클릭 e종목]"동국제강, 3분기 영업익 컨센서스 상회 예상"코로나19 안심 진료소에 사용된 동국제강 컬러강판 close 은 7일 신속대응사단 창설준비단 사령부 본청을 방문해 위문금 2000만원을 전달했다.

신속대응사단 창설준비단은 동국제강이 기존 자매결연을 맺고 있던 육군 2사단이 2021년 새롭게 창설될 부대의 창설준비단이다.

동국제강은 1984년부터 군과의 인연을 시작했다. 지금은 동국제강으로 합병된 유니온스틸이 1984년에 2사단과 자매결연을 맺은 후, 매년 부대를 방문해 위문품 및 위문금을 전달하는 등 지속적으로 교류해왔다.

장세욱 동국제강 부회장은 "새로운 부대로 창설되어도 동국제강과의 인연을 계속 이어가자"면서 "하루빨리 코로나19로부터 벗어나 군과 기업이 다양한 방식으로 소통할 수 있는 자리를 마련해 보자"고 말했다.

