요미우리 "韓정부, 11월 美 대선 전 北김여정 방미 주선 도모"

[아시아경제 정현진 기자] 문재인 정부가 다음달 미국 대선 전 김여정 북한 노동당 제1부부장의 방미를 주선하려 했다고 7일 일본 요미우리신문이 복수의 한·미·일 협의 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 한국 정부는 북·미 비핵화 회담 재개를 위해 미국 대선 직전 정상급 회담 개최를 검토했다. '톱다운' 방식을 통한 상황 해결을 모색했다는 것이다.

다만 지난해 2월 베트남 하노이 북·미 정상회담과 같이 결과를 내지 못하면 김정은 북한 국무위원장의 권위 추락이 불가피해 김 위원장의 여동생인 김 제1부부장이 대리로 방미하는 방안이 부상했다고 요미우리는 전했다. 김 제1부부장이 지명도가 높고 국내 권력 기반도 강해 도널드 트럼프 미 대통령과 마이크 폼페이오 국무부 장관의 회담 상대가 될 수 있을 것이라고 한국 측이 판단했다는 설명이다.

요미우리는 한국 국가정보원이 지난 8월 20일 국회 정보위원회에서 김 제1부부장 등에 의한 북한의 '위임통치'를 언급한 것도 "(김 제1부부장의) 방미를 위한 사전 작업"이라는 한·미·일 협의 소식통의 견해를 소개하기도 했다. 김 제1부부장이 지난 7월 10일 담화에서 "가능하다면 앞으로 (미국) 독립절 기념행사를 수록한 DVD를 개인적으로 꼭 얻으려 한다는 데 대하여 (김정은) 위원장 동지로부터 허락을 받았다"고 밝혔는데, 이 발언이 방미에 대한 사인으로 받아들여졌다고 요미우리는 덧붙였다.

다만 요미우리는 "(한국 정부는) 북·미 간 '옥토버(10월) 서프라이즈'를 노렸지만, 트럼프 대통령이 신종 코로나바이러스감염증에 감염되고, 폼페이오 장관의 방한도 보류되면서 현실은 절망적인 형세"라고 진단했다.

