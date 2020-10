진중권 "김용민에 소송당해…'조국 똘마니' 소리 원통하단 이유"

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 7일 김용민 더불어민주당 의원으로부터 민사소송을 당했다고 밝혔다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "원고가 민주당의 김용민 의원이라고 한다"며 "소장을 읽어 보니 황당(하다) 이분 나한테 '조국 똘마니' 소리 들은 게 분하고 원통해서 지금 의정활동을 못 하고 계신단다. 그 대목에서 뿜었다"고 말했다.

앞서 진 전 교수는 지난 6월 김 의원이 윤석열 검찰총장에 대해 "검사상 최악의 검찰총장"이라고 언급한 것을 지적하며 "머리에 피도 안 마른 초선 의원이 감히 대통령의 인사를 정면으로 부정하고 나선다. 누가 조국 똘마니 아니랄까 봐. 사상 최악의 국회의원"이라고 강하게 비난한 바 있다.

진 전 교수는 이어 "민주당에서 언론단체들의 반대에도 불구하고 징벌적 손해배상제를 도입하려 하죠? 조국 역시 징벌적 손해배상제를 주창하며 언론과 무차별적인 소송전을 벌이고 있다"며 비판 여론에 대해 소송으로 대응하는 여권 인사들의 행동을 비판했다.

이어 "그런가 하면 윤미향이 비리 혐의로 기소됐음에도 불구하고, 그 남편은 네티즌들 수백 명을 고소했다고 한다"며 "적폐청산 어쩌고 하는 단체에서 저를 형사고소했다"고 말했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr