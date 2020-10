'무인→손도장' '수봉→징수'…어려운 법률용어 개정

국회 법제실·법제처·국립국어원

'알기 쉬운 법률을 위한 일괄개정법률안' 제안

8일부터 각 상임위원회에 전달

[아시아경제 문채석 기자] 국회 법제실, 법제처, 국립국어원이 함께 제21대 국회 첫 한글날을 맞아 법률용어를 알기 쉽게 바꾸는 작업을 추진한다고 7일 밝혔다.

앞서 세 기관은 지난해 10월 '알기 쉬운 법률 만들기를 위한 업무협약'을 체결했다.

일본식 용어, 전문용어, 외국어 등 이해하기 어려운 법률 속 용어나 표현을 알기 쉽게 바꾸기 위한 기준을 마련하고 필요한 정보를 공유하는 등 상시적 협력 체계를 구축해왔다.

세 기관은 어려운 법률 용어와 표현, 일본식 용어 등을 발굴하고 정비안을 마련했다. 이렇게 선정된 416개의 법률 용어를 대상으로 해당 용어가 규정돼 있는 663개 법률을 국회 16개 상임위원회별로 일괄 개정하는 방식으로 법률 개정을 추진할 예정이다.

정비안엔 ▲어려운 한자어나 전문 용어를 고유어로 순화하거나 ▲적절한 고유어가 없는 경우 보다 쉬운 우리말로 정비하고 ▲국립국어원에서 지난 2005년, 2012년에 발간한 일본식 어휘 자료를 바탕으로 부자연스러운 일본식 용어 또는 일본어 투 표현을 우리말 어법에 맞게 정비하며 ▲권위적인 용어나 문법에 맞지 않는 불명확한 표현 등을 정비하는 등의 내용을 담았다.

이번 국회 법제실·법제처·국립국어원의 공동 정비안은 8일부터 각 상임위에 전달할 예정이다. 세 기관은 추후 각 상임위 차원에서 이를 기초로 일괄 개정안을 제안해 본회의에서 처리될 것으로 예상했다.

박병석 국회의장은 8일 각 상임위원장에게 서신을 보내 "빠른 시일 내에 법률 용어 정비를 완료해 법률에 대한 국민의 이해와 신뢰를 높이는 데 기여해 달라"며 협조를 당부할 예정이다.

박 의장은 2004년 국회 최초로 한자인 '나라 국(國)'자가 들어간 국회 상징을 한글화하는 국회 규칙 개정안을 대표 발의한 바 있다. 2014년 제19대 국회 부의장 재임 시절 관련 개정안의 본회의 의결을 이끌어냈다. '우리말 지킴이' 의원으로 손꼽히는 인물이다.

김영춘 국회 사무총장은 "개별 국회의원 차원에서도 어려운 용어나 일본어 투의 법률용어를 순화하려는 노력이 계속 있었지만, 국회사무처의 법제실 같은 유관 기관이 협력해 법률 용어를 일괄 정비하는 체계를 갖춘다면 효율성과 통일성이 더 높아질 것"이라고 기대했다.

김 총장은 앞으로도 누구나 쉽게 읽고 잘 이해할 수 있는 법률을 만들기 위하여 적극 노력하겠다고 말했다.

이강섭 법제처장은 "세 기관이 뜻을 모아 법률 정비를 위한 디딤돌을 마련하게 돼 기쁘게 생각한다"면서 "개정안이 국회에서 신속히 처리될 수 있도록 적극 참여하고, 앞으로도 알기 쉬운 법률 만들기를 통해 국민 눈높이에 맞는 법령을 만들어가겠다"고 했다.

소강춘 국립국어원장은 "국립국어원의 기초 연구 결과가 실제 법률 개정에 밑거름이 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 실효성 있는 용어 정비 사업을 꾸준히 벌여 나가겠다"고 밝혔다.

제20대 국회에선 국회 법제실이 법제처·국립국어원과 협의한 뒤 직접 정비 대상 법률 용어를 발굴해 일괄 정비안을 제시해 6개 상임위에서 정비안을 처리하는 성과를 냈다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr