디지털교도소 운영자 국내 송환…2기 수사도 계속(종합)

디지털교도소 운영자 30대 남성 A씨 국내송환 완료

'피해자에게 할 말 있느냐' 질문엔 묵묵부답

2기 운영자 등 공범 여부 집중 조사 예정

[아시아경제 송승윤 기자] 웹사이트 '디지털교도소' 운영자가 6일 베트남에서 국내로 송환됐다. 지난달 22일 국제형사경찰기구(ICPOㆍ인터폴)와의 공조수사를 통해 검거된 지 14일 만이다.

디지털교도소 운영자 30대 남성 A씨는 이날 오전 6시 23분께 인천국제공항 입국장에 도착했다. 그는 흰 모자에 반팔 남방과 반바지 차림으로 마스크를 쓴 채 취재진 앞에 모습을 드러냈다. A씨는 '피해자에게 할 말이 있느냐' 등 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않고 곧장 호송차에 올라탔다.

경찰은 공항에서 A씨의 신병을 넘겨받아 이 사건을 수사 중인 대구지방경찰청으로 압송중이다. A씨는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 받고 결과가 나오는대로 절차에 따라 조사를 받을 예정이다. 검사 결과 양성이 나오면 격리시설에서, 음성일 경우 격리없이 수사기관에서 조사를 받게 된다.

A씨는 올해 3월부터 디지털교도소 사이트와 인스타그램 계정 등을 통해 디지털 성범죄, 살인, 아동학대 등 사건 피의자와 관련자의 신상정보와 법원 선고 결과 등을 무단 게시한 혐의(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반)를 받고 있다. 경찰은 지난달 22일 인터폴과 국제공조수사를 통해 A씨를 베트남 호찌민시에서 붙잡았다. 경찰청은 대구경찰청 사이버수사대를 집중수사 관서로 지정해 5월부터 디지털교도소와 관련한 수사를 벌여왔다.

경찰은 A씨의 정확한 범행 동기와 경위 등을 조사하고 공범 존재 여부 등도 확인할 방침이다. 경찰은 A씨에게서 디지털교도소를 이어받은 2기 운영자도 공범으로 판단하고 수사하고 있다. 그동안 2기 운영자에 대한 정보는 베일에 가려져 있었으나 A씨 검거로 2기 운영자에 대한 정보도 어느 정도 나올 수 있을 것으로 보인다. A씨가 2기 운영자에게 사이트를 인계하는 과정에서 어떤 형태로든 연락을 취했을 가능성이 높아서다. 2기 운영자는 앞서 아시아경제와의 인터뷰에서 자신을 돕는 조력자가 5명 정도라고도 밝힌 바 있다.

디지털교도소는 일련의 'n번방 사건'에 대한 전 국민적 분노에 힘입어 여론의 암묵적 지지를 받아왔었다. 그러나 신상공개로 인한 무고한 피해자가 나오면서 비난의 대상이 됐다. 범죄와 무관하지만 사회적 논란이 있었다는 이유만으로 신상정보가 무분별하게 올라온 적도 있다. 현재 A씨는 잘못된 신상정보 공개로 피해를 입은 종합격투기 선수 김도윤씨를 비롯해 같은 피해를 당한 채정호 가톨릭대 의대 정신건강의학과 교수, 신상공개에 억울함을 토로하다 극단적 선택을 한 대학생의 유족 측으로부터 고소당한 상태다.

1기 운영자는 검거됐으나 디지털교도소는 2기 운영자에 의해 계속 운영을 이어가는 중이다. 디지털교도소는 지난달 25일 방송통신심의위원회(방심위) 결정으로 사이트 전체 접속이 차단된 이후 주소를 바꾸고 운영을 재개했다가 28일 재차 차단됐다. 이후 2번째로 주소를 변경해 사이트를 열었으나 해당 사이트도 접속이 막힌 상태다.

한편 2018년 2월 서울 강남구 노상에서 택시기사를 충격해 숨지게 한 뒤 도주한 40대 남성 B씨도 이날 A씨와 함께 국내로 송환됐다. B씨는 사고 당일 홍콩으로 도피한 뒤 베트남으로 재도피했다가 지난해 9월 다낭에서 현지법 위반으로 체포됐다. 그는 1년간 복역했다가 형기 만료에 맞춰 국내로 송환됐다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr